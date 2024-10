"Six Kings Slam" live: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz treffen im Endspiel des “Six King Slams” in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 22:09 Uhr

© Getty Images Im Finale des "Six Kings Slam" gibt es die Neuauflage des Endspiels von Peking zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

“Traumfinale” heisst es beim viel diskutierten “Six Kings Slam” in Saudi-Arabien, nachdem sich die “Jugend” gegen die (noch) restlichen Big2 durchsetzen konnte. Während Jannik Sinner nach hartem Kampf in drei Sätzen gegen Novak Djokovic die Oberhand behalten konnte, schaffte Carlos Alcaraz mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen Rafael Nadal den Einzug ins Endspiel.

Welch sportlicher Leckerbissen auf das Publikum in Riad zukommen könnte, demonstrierte nicht nur das spektakuläre Finale von Peking vor Kurzem, als sich der 21-jährige Alcaraz in einem Endspiel auf allerhöchstem Niveau in drei Sätzen gegen den 23-jährigen Sinner durchsetzen konnte. Dass es sich dabei auch um DAS Duell der Zukunft handeln könnte, unterstrichen die beiden Protagonisten alleine in dieser Saison. Alle vier Grand-Slam-Titel teilten die beiden Spieler unter sich auf und alle drei Begegnungen gegeneinander gingen jeweils über die volle Distanz. Im direkten Vergleich führt der Spanier, der die letzten drei Begegnungen für sich entscheiden konnte mit 6:4.

Sinner vs. Alcaraz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz beim “Six Kings Slam” gibt es ab ca. 20:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.