Six Kings Slam live: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Sinner startet erfolgreich bei Aufschlag seines Gegners und auch der zweite Punkt geht nach Schlagfehler von Medvedev an den Südtiroler. Mit einem spektakulären Rückhand-Passierball holt sich Sinner drei laufende Break-Chancen. Die erste vereitelt Medvedev per Ass, die zweite per Smash nach Netzangriff. Mit einem Doppelfehler gibt der Russe dennoch sein Service ab.