Six Kings Slam live: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Novak Djokovic treffen im Halbfinale des Six Kings Slams 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei Netflix und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 20:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Jannik Sinner und Novak Djokovic zuletzt in Wimbledon

Jannik Sinner hat gestern gegen Stefanos Tsitsipas keine Probleme gehabt, Novak Djokovic wiederum wurde ja ins Halbfinale vorgesetzt. Diebeiden Spieler haben sich in diesem Jahr schon in den Halbfinals in Roland-Garros und wenig später in Wimbledon geroffen - beide Male ging Sinner als Sieger vom Court.

Zuletzt in Shanghai hatten beide Spieler gesundheitliche Probleme, Djokovic erreichte immerhin die Vorschlussrunde.

Sinner vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei Netflix.