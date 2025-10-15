Six Kings Slam live: Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner treffen heute beim Six Klings Slam in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei Netflix und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 17:23 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner treffen heute beim Six Kings Slam aufeinander

Es ist zwar nur ein Schaukampf, bei dem Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner heute aufeinander treffen. Aber zum einen geht es ja immer um die Ehre. Zum anderen sind beim Six Kings Slam aber auch zielmlich heftige Preisgelder ausgelobt.

Im Head-to-Head hat übrigens der Grieche die Nase vorne: Von den bisherigen neun Partien zwischen den beiden hat Stefanos Tsitsipas nämlich sechs gewonnen, darunter auch die bislang jüngste 2024 in Monte-Carlo.

Sinner vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 20 Uhr live im Livestream bei Netflix.

Der Sieger der Partie bekommt es im morgigen Halbfinale übrigens mit Novak Djokovic zu tun.