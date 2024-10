Six Kings Slam: "Passiert mir sonst nie" - Daniil Medvedev adelt Jannik Sinner

Der starke Auftritt von Jannik Sinner im Viertelfinale des “Six Kings Slam” hat bei Daniil Medvedev bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ihn zu einer Meinungsänderung bewogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 10:36 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hatte gegen Jannik Sinner keine Chance

So chancenlos hat man Daniil Medvedev in seiner Karriere selten gesehen: Der US-Open-Sieger von 2021 verlor beim “Six Kings Slam” in Riad gegen Jannik Sinner glatt mit 0:6 und 3:6 und musste die Überlegenheit des Weltranglistenersten nach dem Match neidlos anerkennen. Nicht nur das, Medvedev überhäufte den Südtiroler fast schon mit Lob.

“Ich bin in meiner Karriere noch nie auf jemanden getroffen, der so gespielt hat wie Sinner heute. Für mich war es sehr hart, denn eigentlich fühlte ich mich gut, ich habe auch stark gekämpft, war körperlich in Form. Mein Tennis war heute nicht schlecht, und trotzdem habe ich verloren. So etwas passiert mir sonst nie”, erklärte Medvedev.

Obwohl nur ein Exhibition-Match, bestätigte sich in Riad eine besorgniserregende Entwicklung aus Medvedev Sicht: Von den jüngsten acht Duellen auf der Tour konnte der Russe nur eines für sich entscheiden. Lediglich im diesjährigen Wimbledon-Viertelfinale verließ der 28-Jährige den Platz als Sieger.

Dennoch habe er, so Medvedev, bislang gedacht, dass Carlos Alcaraz auf der Höhe seines Schaffens noch etwas schwieriger zu bespielen sei als Sinner. Diese Meinung revidierte der Weltranglistenfünfte nach der Klatsche in Riad nun: “Ich war bisher immer der Meinung, dass Carlos in absoluter Topform der leicht bessere Spieler als Sinner ist. Heute wurde ich vom Gegenteil überzeugt.”