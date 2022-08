Slice beim Aufschlag? Ja, bitte!

Es muss nicht immer nur volles Tempo sein. Warum die Slice-Variante beim Aufschlag erfolgsversprechend ist, erklärt Tennis-Insider Marco Kuehn.

von Marco Kühn

zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 08:29 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal ist ein Meister des Slice-Aufschlags

Brad Pitt spielt in dem neuen Kinofilm "Bullett Train" eine verrückte Rolle. Er ist Ladybug. Ein Killer, der in einem Hochgeschwindigkeitszug seinen nächsten Auftrag erledigen will. In diesen Zug setzen sich aber noch weitere Auftragskiller. Der Charakter, den der gut gealterte Brad spielt, ist facettenreich. Denn zwischen aberwitziger Action und verrückten Storyplots mischen sich tiefgründige Kommentare, die so gar nicht ins Bild passen wollen. Sie geben dem Film aber erst die entscheidende Würze. So sagt Ladybug in einer wilden Actionszene: "Verletzte Menschen verletzen Menschen....".



So kontrastreich und mit einer entscheidenden Würze garniert wie der Charakter Ladybug sollte auch dein Aufschlag sein. Viele Clubspieler servieren nach einem Fahrplan, der absolut langweilig ist und auf den sich jeder Gegner innerhalb von drei Aufschlagspielen einstellen kann:



1.Erster Aufschlag Brett durch die Mitte



2. Zweiter Aufschlag irgendwie auf die Rückhand



Das kann an manchen Tagen gut funktionieren. Aber mal unter uns: Da bist du von einer starken Quote beim Ersten abhängig. Und wer bringt die schon auf den Platz, wenn der Kopf voll mit Gedanken und der Arm voll mit Pudding ist? Lass uns in den folgenden Zeilen schauen, wie du deinen Aufschlag und damit dein komplettes Spiel verbessern kannst. Wir starten mit den absoluten Basics.

Was genau ist ein Slice-Aufschlag?

Der Slice-Aufschlag wird mit Schnitt gespielt. Dabei streichelst du mit deiner Bespannung den Ball beim Aufschlag von der Seite. Als Rechtshänder streichelst du an der rechten Seite der Filzkugel. Wenn du ein Linkshänder bist, dann streichelst du an der linken Außenseite. Der Slice-Aufschlag, beziehungsweise der als Slice gespielte Schlag an sich, besitzt ein paar Eigenschaften, die du unbedingt in deinen Wissenskoffer als Tennisspieler aufnehmen solltest:



* er ist langsamer in der Luft unterwegs, wird bei Ankunft im gegnerischen Feld dafür schneller



* er springt flach weg



* die Kugel dreht sich seitlich



Neben dem gerade, hart und schnell gespielten Aufschlag, dem Brett, bietet der Slice-Aufschlag ganz andere Möglichkeiten für dich als Spieler. Du kannst deinen Kontrahenten ganz andere Aufgaben beim Return geben. Dazu später noch mehr. Boris Becker sagte in einer seiner treffenden Analysen einmal, dass ein sehr guter Tennisspieler in der Lage ist seinem Gegner im Laufe eines Matches viele Aufgaben zu stellen. Boris hatte vermutlich nicht immer in seinem Leben recht. Aber da hatte er die Vorhand auf den Punkt getroffen.



Mit dem Know-How über den Slice schauen wir nun, wie du dieses Wissen auf dem Court umsetzen kannst.

Wie spielt man einen guten Slice-Aufschlag?

Kennst du die Technik-Tutorials auf YouTube? Wenn du dort zwei Stunden Videos schaust, dann weißt du danach nicht mehr, wie du überhaupt den Schläger halten sollst. Ich empfehle dir in Sachen Griffhaltung den Griff, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Klar, das Bilderbuch der Technik würde dir den Rückhandgriff für deinen Slice-Aufschlag empfehlen. Aber du bist ein eigener Charakter, ein eigener Spielertyp. Vergiss nie die Dinge beim Tennis zu hinterfragen. Denke für dich. Überlege, was für DICH funktioniert - und was eben nicht.



Im nächsten Step legst du fest, wohin du deinen Slice-Aufschlag spielen willst. Einige besonders kluge Tennisköpfe behaupten, dass Rafa nur so erfolgreich ist, weil er bei den Big-Points mit Slice nach außen auf der Vorteilseite servieren kann. Ob diese klugen Köpfe recht haben ist uns an dieser Stelle egal. Wir ziehen uns das Know-How raus, das wichtig ist. Und hier können wir klar und deutlich festhalten: Der Slice-Aufschlag, nach außen gespielt, ist eine hervorragende Strategie. Aus ein paar Jährchen Erfahrung als Mentaltrainer kann ich dir noch einen Tipp für dein angekratztes Selbstvertrauen geben. Serviere vor allem zu Beginn eines Matches vermehrt mit Slice. Gern humorlos, immer nach außen. Dies gibt dir die Chance auf eine höhere Quote bei deinem ersten Serve. Diese höhere Quote gibt dir mehr Sicherheit. Diese Sicherheit gibt dir mehr Selbstvertrauen. Jepp, das ist ein ziemlicher Umweg für mehr Selbstvertrauen. Aber Tennis ist ja nicht easy, oder?!

Warum ist der Slice so tricky für den Gegner?

Wir hatten ein paar Zeilen weiter oben schon Boris angesprochen. Und die Aufgaben, die man seinem Gegner stellen soll. Was sind solche Aufgaben? Wenn wir uns mal kurz in den Körper deines Gegners schwingen, dann stellen wir beim Return schnell ein paar Fakten fest. Zum einen gewöhnt sich dein Gegner schnell an das eintönige Aufschlagmuster aus einem harten ersten und einem laschen zweiten Aufschlag. Dazu kommt, dass sich dein Gegner aufgrund dieses langweiligen Musters auch fast immer an derselben Stelle zum Return aufhält. Du kannst durch einen simplen Slice-Aufschlag durch die Mitte deinem Gegner die Aufgabe geben sich nach vorn oder seitlich zu bewegen. Du weißt ja, dein Slice-Aufschlag ist einen Tick langsamer.



Ein Slice-Aufschlag bringt noch viele weitere Aufgaben für deinen Gegner mit:



* er muss mehr in die Knie gehen



* er muss den Ball besser anschauen, da dieser sich dreht



* er muss die Kunst beherrschen einen langsamen Ball schnell zu machen



* er muss umdenken und sich bei jedem deiner Aufschläge mental neu einstellen. Er weiß nicht, was als nächstes kommt



Wir haben einige Punkte zusammen, die dir Chancen geben durch einen Slice-Aufschlag dein Spiel zu verbessern. Lass uns zum Schluss nochmal zusammenfassen, was du aus diesem Artikel mitnehmen kannst.

Zusammenfassung für deinen Aufschlag

Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann hast du einen starken Willen dein Spiel zu verbessern. Damit du dir nicht alles selbst aufschreiben musst, möchte ich dir noch eine kleine Checkliste, eine Zusammenfassung dieses Artikels, mitgeben.



1) Deine Aufschläge sollten variantenreich sein



2) Ein Slice-Aufschlag springt flach weg, ist länger in der Luft unterwegs und allein schon dadurch eine perfekte Alternative zu einem hart gespielten ersten Aufschlag



3) Spiele den Slice-Aufschlag gern oft zu Beginn eines Matches, um Sicherheit und Selbstvertrauen zu tanken



4) Ein cleverer Slice-Aufschlag stellt deinen Gegner vor immer neue Aufgaben beim Return



Ich wünsche dir grandiose Aufschläge, viele gegnerische Returnfehler und viel Spaß auf dem Court!