So fühlte sich Jannik Sinner beim Gold des "Djokers"

Beim epischen Sieg von Novak Djokovic im Finale der Olympischen Spiele in Roland Garros gegen Carlos Alcaraz darf man eines nicht vergessen: Die Nummer 1 der Welt war zum Zuschauen verdammt. Nun hat Jannik Sinner berichtet, wie er sich beim Triumph des Serben gefühlt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.08.2024, 11:58 Uhr

Jannik Sinner zeigt, dass er auch schon das Gentleman-Sein eines großen Spielers verstanden hat und findet im Vorfeld seines Starts in Montreal sehr respektvolle Worte für den Olympiasieger Novak Djokovic.

Angesprochen auf das Finale zwischen Djokovic und Alcaraz in Paris sagte der Südtiroler: "Es war ein sehr hochklassiges Match, da sind sich sicher alle einig. Ein körperlich sehr anspruchsvoller Kampf. Wenn zwei der Besten der Welt gegeneinander antreten, muss etwas Besonderes passieren. Es war ein Vergnügen, ein solches Match zu sehen, ich glaube, es hat allen gefallen. So ein Match sieht man wirklich nicht jeden Tag", sagte Sinner in seiner Pressekonferenz vor dem Start in Montreal.

Mandelentzündung bremst Jannik Sinner aus

Auch für den emotionalen Ausbruch des Serben nach dem Match zeigte Sinner großes Verständnis: "Natürlich verstehe ich das, aber ich glaube, er versteht es mehr als jeder andere. Er hat sich so sehr um diese Medaille bemüht, die das Letzte war, was er erreichen wollte. Er wusste das in seinem Kopf. Ein paar Mal war er nah dran, ein paar Mal wurde er Bronze oder Vierter. Dieses Jahr war sein Jahr, und es war einfach eine sehr schöne Szene, um zu sehen, wie viel ihm das bedeutet", erklärte Sinner.



Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele gab der Weltranglistenerste aus Italien bekannt, dass er aufgrund einer Mandelentzündung nicht bei den Olympischen Spielen antreten könne.