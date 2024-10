So geht die Saison 2024 von Jannik Sinner zu Ende

Jannik Sinner beendet ein außergewöhnliches Tennisjahr 2024 als Weltranglistenerster. Nach seinem siebten Titelgewinn in Shanghai folgen nun der “Six Kings Slam” – und danach spielt Sinner 2024 nur noch in Europa

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2024, 23:32 Uhr

Die Saison von Jannik Sinner zählt zu den besten aller Zeiten. Der italienische Starspieler hat 2024 nur sechs Niederlagen erlitten. Rein statistisch können schon gar nicht mehr so viele Niederlagen im Jahr 2024 noch dazukommen, weil die Saison sich dem Ende entgegen neigt und Jannik Sinner nicht mehr viele Turniere spielen wird.

Nach seinem Sieg in Shanghai zeigte sich Sinner sehr zufrieden mit seiner Leistung: „Es war natürlich ein sehr hartes Match, gegen Novak zu spielen, ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben“, sagte der zweifache Grand-Slam-Sieger nach dem Match. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie ich die Situation gemeistert habe. Er hat im ersten Satz großartig aufgeschlagen, ich konnte keinen Weg finden, ihn zu breaken. Ich habe ein wirklich gutes Tiebreak gespielt, was mir das nötige Selbstvertrauen gab, um im zweiten Satz gut zu starten."

Jannik Sinner: Jetzt erstmal nach Riad

Und so sieht sein Plan nach Shanghai aus: Der 23-Jährige aus Südtirol wird nächste Woche beim „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien spielen, bevor es dann wirklich in die Endphase der Saison geht. Seine letzten drei Turniere im Jahr 2024 werden das Masters 1000 in Paris-Bercy, die Nitto ATP Finals in Turin und die Davis Cup Finals in Málaga sein. Die Nummer 1 am Ende des Jahres kann Sinner, egal wie die letzten Turniere des Jahres ausgehen werden, nicht mehr streitig gemacht werden.