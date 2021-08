So reagiert die Tenniswelt auf Roger Federers neuerliche Knie-OP

Viele Kollegen und Weggefährten reagierten traurig aber partiell auch hoffnungsvoll auf die Nachricht der erneuten Knieoperation, der sich Roger Federer unterziehen muss.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 12:03 Uhr

© Getty Images Die Tenniswelt reagiert mit teils hoffnungsvollen Botschaften in Richtung Roger Federer

Als Tennisfan war man zwar in den letzten Tagen irgendwie schon auf schlechte Nachrichten von Roger Federer gefasst, als gestern aber Klarheit darüber herrschte, dass sich der Schweizer abermals wegen Knieproblemen unters Messer begeben wird müssen, herrschte doch so etwas ähnliches wie Katerstimmung in der gesamten Tenniswelt.

Ganz negativ eingestellte Personen - ja, auch solche muss und soll es geben - sehen die Meldung des erneuten operativen Eingriffs gar als vorgezogene Rücktrittsbekundung des Eidgenossen. Federer selbst spricht davon, dass „es schwer sein wird“ wieder zurückzukehren, lässt aber klar durchblicken, dass er jedenfalls lieber auf dem Platz die große Bühne verlassen möchte, als lediglich per Twitter-Nachricht abzudanken.

Del Potro: „Wir werden zurückkommen“

Mit Sicherheit werden ihn seine treuen Fans einige Monate schwer vermissen - und nicht nur diese, sondern auch Kollegen bzw. Konkurrenten des 20-fachen Grand-Slam-Champions. So nutzte etwa Daniil Medvedev seine Pressekonferenz nach dem Turniersieg beim ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto dafür, Federer alles Gute auszurichten: „Wir alle lieben es, ihm zuzusehen. Hoffentlich sehen wir ihn bald auf die Tour zurückkehren, denn ich denke, das ist, was er will. Das ist was alle wollen. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung.“

Einer der weiß, wie es ist, mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen, ist Juan Martin del Porto. Der Argentinier, der in den letzten Jahren immer wieder mit schweren Läsionen am Handgelenk zu tun hatte, schrieb auf Instagram: „Alles Gute, Amigo. Wir werden zurückkommen.“

Sogar Enfant terrible Nick Kyrgios zeigte diesmal gute Manieren. „Werde gesund, GOAT“, ließ der Australier den „Maestro“ auf Twitter wissen. Auch der us-amerikanische Ex-Profi Mardy Fish meldete sich zu Wort, wenn auch mit etwas pragmatischerem Unterton: „Zu seinen eigenen Bedingungen abtreten, will jeder Athlet. Aber das passiert seltener, als man denkt. Schnelle Genesung, mein Freund.“