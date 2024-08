WTA: Sorana Cirstea fällt Rest der Saison aus

Sorana Cirstea hat sich am Fuß operieren lassen und bekannt gegeben, dass sie den Rest der Spielzeit 2024 ausfallen wird.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 20:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sorana Cirstea

Sie laboriere seit sechs Monaten an Schmerzen am Fuß, habe in der Zeit alles Mögliche ausprobiert - ohne Erfolg. Daher habe sie sich für eine Operation entschieden. “Die gute Nachricht ist, dass alles gut verlaufen ist; die schlechte Nachricht, dass ich den Rest der Saison ausfallen werde”, schrieb sie aus Madrid.

Cirsteas Ausfall kommt zu einer ungünstigen Zeit: Die Rumänin, 2013 die Nummer 21 der Welt, spielte seit Beginn der vorigen Saison starkes Tennis, wurde damals von Ex-Profi Thomas Johansson trainiert. Von Rang 83 im März spielte sie sich zum Mai diesen Jahres bis auf Rang 22 hoch, unter anderem dank eines Viertelfinals in Indian Wells und Halbfinals in Miami; bei den US Open kam sie im Vorjahr ebenfalls unter die letzten Acht. In Dubai erreichte sie in dieser Saison das Halbfinale.

Zuletzt war die 34-Jährige in Wimbledon am Start, wo sie in Runde 1 gegen eine Qualifikantin verlor - es war ihre sechste Niederlage am Stück.