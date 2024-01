SPEED 2024 Schlägerserie von HEAD - Die Kunst der Geschwindigkeit

Noch schneller spielen, gleichzeitig aber auch mit viel Gefühl? Jannik Sinner weiß, welcher Schläger diesem Anforderungsprofil bestens entspricht: einer aus der neuen SPEED 2024 Serie von HEAD.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2024, 11:44 Uhr

© HEAD Auch Jannik Sinner schört auf die SPEED Schlägerserie von HEAD

Die Mischung macht es eben auch für uns ambitionierte Hobbyspieler: Natürlich wollen wir unsere Gegner permanent unter Druck setzen, die Bälle mit richtig viel Tempo über das Netz schlagen. Aber zwischendurch ein feiner Stopp? Ja, warum denn nicht? So haben wir es ja auch bei Jannik Sinner gesehen. Und der empfiehlt uns wärmstens ein Modell aus der neuen SPEED 2024 Schlägerserie von HEAD.

Der SPEED 2024 Schläger, der im Januar 2024 mit der neuen Auxetic 2.0 Technologie auf den Markt kommt, bietet Spielern mit einem schnellen Schwung ein weicheres und sensationelleres Gefühl. Das superpräzise Feedback in Echtzeit schafft eine Einheit zwischen Spieler und Schläger – das ist die wahre Kunst der Geschwindigkeit.

Wie gewohnt hat HEAD enorm viel Arbeit in die Details gesteckt: Hier findet jeder Spielertyp den Schläger, der ihm oder ihr so richtig Spaß macht. Fünf Modelle sind es, die HEAD in der überarbeiteten SPEED Serie auf den Markt bringt: PRO, MP, MP L, TEAM und PWR.

Speed PRO 2024

Für fortgeschrittene Turnierspieler entwickelt, die nach optimaler Kontrolle für ihr schnelles Spiel suchen. Der SPEED PRO 2024 verfügt jetzt über einen 5mm niedrigeren Balancepunkt, um die Manövrierbarkeit und kontrollierbare Power zu verbessern.

Gewicht: 310 g; Balance: 310 mm; Rahmenprofil: 23 mm; Schlägerkopfgröße: 645 cm²; Bespannungsbild: 18/20

Speed MP 2024

Der SPEED MP 2024 wurde für Spieler entwickelt, die für ihr schnelles Spiel zusätzlichen Spin und ein einfacheres Handling suchen. Er ist etwas leichter mit mehr Spin & Power als der PRO.

Gewicht: 300 g; Balance: 320 mm; Rahmenprofil: 23 mm; Schlägerkopfgröße: 645 cm²; Bespannungsbild: 16/19

Speed MP L 2024

Perfekt für Wettkampfspieler mit schnellem Spiel, die einen leichteren Rahmen suchen. Der SPEED MP L 2024 ist leichter als der MP und bietet mehr Manövrierbarkeit und leichtere Handhabung.

Gewicht: 280 g; Balance: 325 mm; Rahmenprofil: 23 mm; Schlägerkopfgröße: 645 cm²; Bespannungsbild: 16/19

SPEED TEAM 2024

Der neu entwickelte SPEED TEAM 2024 spricht Freizeitspieler an, die einen leichten, schnellen Schläger mit gutem Handling suchen.

Gewicht: 270 g; Balance: 325 mm; Rahmenprofil: 24 mm; Schlägerkopfgröße: 677 cm²; Bespannungsbild: 16/19

SPEED PWR 2024

Dank der Oversize Schlagfläche und einem höheren Rahmenprofil ist der überarbeitete SPEED PWR 2024 ideal für Spieler, die einen leichteren Schläger mit viel Power suchen.

Gewicht: 255 g; Balance: 345 mm; Rahmenprofil: 26/26/28 mm; Schlägerkopfgröße: 740 cm²; Bespannungsbild: 16/19

Alle Rackets und Bags der SPEED 2024 Serie sind ab sofort im Sportfachhandel erhältlich.