„Spezielle“ Zeremonie für Rafael Nadal in Roland-Garros

Der Französische Tennisverband plant, Rafael Nadal im Rahmen der French Open 2025 eine Verabschiedung zu geben, die der spanische Großmeister auch verdient hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 18:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal bei seinem Sieg in Roland-Garros im Jahr 2022

Der endgültige Abschied von Rafael Nadal vom Tennissport war im vergangenen Spätherbst ja eher so semi ausgefallen. Nadal hatte gegen Botic van de Zandschulp beim Finalturnier des Davis Cups in Málaga sein Einzel verloren, Spanien schied gegen die Niederlande aus. Und das war’s dann. Das war einer Legende wie Rafael Nadal nicht angemessen.

Das sieht auch Gilles Moretton, der Präsident des Französischen Tennisverbandes so. Und er wird zur Tat schreiten. „Es wird notwendigerweise etwas für Rafael Nadal gegen“, erklärte Moretton in einem Interview mit „Europe 1“. „Eine wirkliche Ehrung, was uns sehr wichtig ist.“ Und das als Ergänzung zur Statue des Rekord-Champions von Roland-Garros, die ja seit Eingen Jahren auf der historischen Anlage am Bois de Boulogne zu bewundern ist.

Nadal hat 2022 zuletzt in Roland-Garros gewonnen

„Wir haben ihn Anfang Dezember besucht, mit Amélie Mauresmo, und mit Rafael über die Ehrung zu sprechen, die wir für ihn organisieren werden. Und auch über die Zukunft.“

Denn auch da hat Gilles Moretton eine Idee. „Wir werden bald ein paar Punkte bekanntgeben, wie er seine Rolle als unser Botschafter wirken wird. Die zwei Marken Rafael Nadal und Roland-Garros sind eigentlich eine. Also ja: Wir planen viele Dinge mit ihm.“

Im vergangenen Jahr war Rafael Nadal nach seiner Auftaktniederlage gegen Alexander Zverev ja schon förmlich verabschiedet wurde. Zuletzt gewinnen konnte Nadal das zweite Major jeder Tennissaison (Ausnahme: das Corona-Jahr 2020) im Jahr 2022, damals im Endspiel gegen Casper Ruud.