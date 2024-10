Stan Wawrinka: Eine kleine Renaissance

Stan Wawrinka hat beim ATP-Turnier in Stockholm mit drei Siegen nochmal aufhorchen lassen. Eine Siegesserie, die beim Schweizer zuletzt selten vorgekommen ist.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 00:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka konnte in Stockholm drei Siege am Stück feiern.

Es war wirklich nicht das Jahr des Stan Wawrinka. Im Januar noch auf Rang 56 in der Weltrangliste geführt, rauschte der dreimalige Grand-Slam-Sieger nach den US Open zwischenzeitlich sogar auf Rang 236 ab. Es mag den Schweizer beruhigen, dass er mit 39 Jahren und seinem Legendenstatus stets eine Wildcard für die Turnier sicher hat.

In dieser Woche ließ der Schweizer jedoch nochmal aufhorchen. Drei Siege führten Wawrinka in das Halbfinale von Stockholm. Die Serie beinhaltete einen Sieg gegen Andrey Rublev, der aktuell nicht mit bester Form, jedoch mit einem Top10-Platz unterwegs ist. Das Gefühl von drei Matches ohne Niederlage konnte der ehemalige Weltranglistendritte zuletzt im Juli 2023 in Umag erleben, da waren es sogar vier. Es wirkte fast wie eine kleine Renaissance, die Stan Wawrinka nochmal aufblühen ließ. Beim Heimturnier in Basel geht es nun in der kommenden Woche mit dem guten Gefühl weiter.

In Basel gegen Adrian Mannarino

Gegner in der ersten Runde ist mit Adrian Mannarino ein weiterer Akteur, der die Tour schon lange kennt. Besonders an diesem Duell ist, dass Stan Wawrinka bisher kein Duell gegen den drei Jahre jüngeren Franzosen gewinnen konnte. Beide spielten jedoch bisher auch lediglich drei Matches gegeneinander. Das letzte Duell entschied Mannarino nach fünf Sätzen in der ersten Runde der Australian Open für sich.

Stan Wawrinka wird diese Bilanz herzlich egal sein. Das Publikum wird auf seiner Seite sein und seinen Helden lautstark unterstützen.