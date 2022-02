Stan Wawrinka hat die French Open im Visier

Stan Wawrinka rechnet mit einem Start bei den French Open 2022. Der Schweizer hofft sogar darauf, bereits im April auf die ATP-Tour zurückkehren zu können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2022, 18:31 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka plant mit einem Start bei den French Open

Erst im Februar kehrte Stan Wawrinka auf den Tennisplatz zurück, nun steht offenbar auch der Comeback-Fahrplan des Schweizers: Wie er in einem Interview mit " Le Parisien" verriet, will Wawrinka im April auf die ATP-Tour zurückkehren. Erstes großes Ziel des dreifachen Grand-Slam-Siegers? Die French Open in Paris.

"Ja, Roland Garros, ja", gab sich der 36-Jährige angesichts seiner Teilnahme am zweiten Major-Event des Jahres zuversichtlich. Mit dem Turnier am Bois de Boulogne verbindet Wawrinka gute Erinnerungen: 2015 gewann der Schweizer in Paris seinen zweiten Grand-Slam-Titel, zwei Jahre später erreichte er das Finale.

Der linke Fuß bereitet Probleme

Seinen bis dato letzten Auftritt bei den French Open absolvierte Wawrinka 2020, als er Hugo Gaston in fünf Sätzen unterlag. Viel Tennis spielte der ehemalige Weltranglistendritte danach nicht mehr, eine hartnäckige Fußverletzung setzte ihn seit März des vergangenen Jahres außer Gefecht.

Die Liebe zum Tennissport verlor Wawrinka deswegen aber nicht: "Die Leute fragen mich oft, warum ich versuche, nach meiner Verletzung zurückzukommen und weiterzumachen. Das liegt daran, dass ich Tennis mit Leidenschaft betreibe und die Zuschauer liebe."

"Wenn ich auf den Platz gehe, denke ich immer daran, dass es ein Spiel ist. Die ganze Grundlage des Tennissports besteht darin, dass wir den Kindern sagen: 'Geh und spiele'! Viele Leute vergessen das, wenn sie Profi werden: Sie sehen Tennis als einen Job an. Was mich am meisten motiviert, ist, mich selbst daran zu erinnern, dass ich spielen, Spaß haben und mich amüsieren werde", führte Wawrinka weiter aus.