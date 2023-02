Stan Wawrinka: "Ich werde dieses Jahr einige große Ergebnisse erzielen"

Stan Wawrinka zeigte in der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Rotterdam eine beeindruckende Leistung, Und ist zuversichtlich, in dieser Saison für Furore sorgen zu können.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 18:08 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka nähert sich seiner Topform

Wir erinnern uns: Im März des vergangenen Jahres kehrten sowohl Dominic Thiem (Handgelenksverletzung) als auch Stan Wawrinka (Fußverletzung) beim Challenger-Turnier in Marbella auf die Tour zurück. Während der Lichtenwörther rund elf Monate danach immer noch nach seiner Form sucht, scheint sich der dreifache Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz allmählich wieder der Weltspitze zu nähern.

Jüngster Beweis dafür ist Wawrinkas erster Auftritt beim ATP-500-Event in Rotterdam. Der 37-Jährige zeigte gegen den unberechenbaren Alexander Bublik eine enorm starke Leistung und zog dank seines 7:6 (5) und 6:4-Erfolgs völlig verdient in die Runde der letzten 16 ein. "Ich denke, das ist meine beste Performance, seit ich vergangenes Jahr von meiner Verletzung zurückgekommen bin", meinte Wawrinka nach dem Match gegenüber der ATP.

"Ich habe wirklich hart dafür gearbeitet, wieder fit zu werden und mich gut zu fühlen", führte Wawrinka aus. Gegen Bublik habe er sich sowohl in spielerischer als auch in körperlicher Hinsicht "großartig" gefühlt. "Hoffentlich kann ich so weitermachen." Im Achtelfinale trifft der ehemalige Weltranglistendritte auf Richard Gasquet.

Das Turnier in Rotterdam soll für Wawrinka den Startschuss in ein erfolgreiches Frühjahr darstellen. Obwohl er spielerisch immer wieder Highlights setzen konnte, liegt der 37-Jährige in der Weltrangliste nur auf Rang 130. Und damit auch hinter Thiem (99). Beunruhigen lässt sich der so erfahrene Schweizer davon aber nicht: "Ich weiß, dass der Prozess Zeit braucht, besonders in meinem Alter. Aber ich weiß auch, dass ich mit der Art, wie ich spiele, wie ich trainiere und wie hart ich arbeite, in diesem Jahr einige große Ergebnisse erzielen werde."

