Stan Wawrinka nach Prag-Sieg: "Bin noch nicht in Bestform, deswegen bin ich hierher gekommen"

Stan Wawrinka hat zum Re-Start der ATP-Tour seine ganz eigene Taktik an den Tag gelegt. Der Schweizer verzichtete nämlich auf die US Open und nannte für zwei Challenger-Events in Prag. Nach dem Sieg beim ersten von diesen erklärt der dreifache Grand-Slam-Champion nun, wieso er sich so entschieden hat.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.08.2020, 17:49 Uhr

Stan Wawrinka schlägt derzeit auf Challenger-Ebene auf

Hätte man die Teilnehmerliste des ATP-Challenger-Events in Prag völlig ohne Kontext betrachtet, so wäre man ziemlich überrascht gewesen. Denn neben dem generell hochkarätig besetztem Turnier war es vor allem ein Name, der so gar nicht in die Reihe passt. Der Name Stan Wawrinka. Denn der Schweizer ist eher ein Garant für die ganz großen Titel, hat in seiner Karriere bereits drei Grand-Slam-Titel sammeln können.

Doch diese Saison ist eben nicht wie jede andere, die lange Unterbrechung der Tour haben die Spieler unterschiedlich gut weggesteckt. Und Wawrinka etwa fühlt sich nach deren Ende offensichtlich wohler, erst einmal eine Stufe tiefer, auf Challenger-Niveau, wieder loszulegen. Ein Schachzug, der dem Schweizer durchaus aufgegangen war, feierte der 35-Jährige doch gestern mit einem Erfolg über Aslan Karazew den Titelgewinn in Tschechiens Hauptstadt.

Gleich noch ein Event in Prag

Trotz des standesgemäßen Erfolges beim ATP-Challenger-Event ist sich Wawrinka bewusst, noch nicht am Maximum zu sein: "Ich fühle mich gut, aber ich weiß, dass ich noch nicht in Bestform bin. Das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin", meinte Wawrinka direkt nach seinem Finalerfolg. "Ich wollte ein paar Spiele bekommen. Jedes Spiel habe ich besser gespielt, und das war das beste der Woche. Ich bin froh, nächste Woche weitermachen zu können", so Wawrinka.

Der 35-Jährige wird nämlich kommende Woche gleich ein weiteres Mal in Prag aufschlagen, wenn ein weiteres Challenger-Event über die Bühne gehen soll. Und dann soll es für den dreifachen Grand-Slam-Champion auch wieder weitergehen auf der ganz großen Bühne des Tennissports. Möglicherweise bereits in der zweiten Septemberwoche, wenn das ATP-250-Event in Kitzbühel seinen Start findet.