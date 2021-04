Stan Wawrinka sagt Teilnahmen in Madrid und Rom ab

Stan Wawrinka wird heuer nicht an den beiden ATP-Masters-1000-Events in Madrid und Rom teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 19:35 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka wird nicht in Madrid und Rom spielen

Für Stan Wawrinka läuft es 2021 weiterhin nicht rund. Nachdem die Leistungen des dreifachen Grand-Slam-Siegers zu Saisonbeginn vor allem bei ihm selbst einige Wünsche offen gelassen hatten, musste er sich Ende März einer Operation am linken Fuß unterziehen - und die Nachwirkungen davon bekommt der Schweizer offenbar nach wie vor zu spüren.

Denn wie am Freitag bekannt wurde, wird Wawrinka heuer bei den beiden ATP-Masters-1000-Events in Madrid und Rom nicht an den Start gehen. Der Eingriff sei grundsätzlich zwar "gut verlaufen", dennoch benötigt der Weltranglisten-21. für sein Comeback noch etwas mehr Zeit.

Ob auch Wawrinkas Antreten bei den French Open, die er 2015 dank eines Finalerfolges über Novak Djokovic für sich entschied, fraglich ist, ist nicht bekannt. Der Startschuss für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres fällt am 30. Mai, davor könnte der 36-Jährige wie auch sein Landmann Roger Federer unter anderem noch in Genf (16. bis 22. Mai) spielen.

Profiteur der Absagen für die Events in Madrid und Rom ist indes Albert Ramos-Vinolas. Der Spanier erspart sich nun in beiden Turnieren den Gang durch die Qualifikation.