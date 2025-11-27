Stan Wawrinka will's auch 2026 wissen - Wildcard für Auckland

Der dreifache Majorsieger Stan Wawrinka macht auch 2026 weiter mit dem Profitennis. Der 40-Jährige erhält zu Jahresbeginn eine Wildcard für das ATP-Turnier in Auckland.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.11.2025, 20:44 Uhr

“Stan the Man” kehrt damit nach 19 Jahren zurück zum Turnier in Neuseeland. Zuletzt hatte er hier in 2007 mitgespielt.

Erst kürzlich hatte der 40-Jährige in einem Instagram-Post ein Foto von sich bei der Vorbereitung auf die neue Saison präsentiert. “Kein Lärm, nur Arbeit”, schrieb er darunter. Mit im Bild: Wawrinkas (und Roger Federers) langjähriger Athletikcoach Pierre Paganini. “24. Off-Season zusammen”, schrieb Wawrinka weiter.

Stan Wawrinka ist aktuell auf Rang 158 in der Weltrangliste notiert

Wawrinka, ehemals die Nummer 3 der Welt und Sieger bei den Australian Open (2014), French Open (2015) und US Open (2016), spielt zwar - auch verletzungsbedingt - seit längerer Zeit nicht mehr in der absoluten Weltspitze mit; seit Sommer 2024 ist er nicht mehr unter den Top 100 platziert und aktuell die 158 im ATP-Ranking. In diesem Jahr war er vermehrt auf Challenger-Ebene aktiv. Achtungserfolge verzeichnet er jedoch immer wieder.

So stand er im Frühling beim Challenger-Event in Aix-en-Provence im Finale, ebenso wie in Rennes im Herbst. Bei seinem letzten Auftritt im November beim ATP-Turnier in Athen bot er zudem Top-10-Mann Lorenzo Musetti einen großen Fight und verlor nur in knappen drei Sätzen.