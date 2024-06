Star-Lineup gratuliert Jannik Sinner zur Nummer Eins

Willkommen im Club - das ist der Tenor, mit dem mehrere ehemalige Weltranglisten-Erste Jannik Sinner auf dem Tennisthron begrüßt haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 16:24 Uhr

© Twitter/ATP-Tour Andre Agassi hat Jannik Sinner von Herzen gratuliert

Am gestrigen Dienstag hatte Jannik Sinner zuhause zu tun, im heimischen Sexten durfte sich der frisch gekürte Weltranglisten-Erste in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Dass er sich danach Zeit für die vielen Fans vor Ort nahm, versteht sich von selbst. Schon am Montag war die ATP zum einen analog fleißig - indem sie Sinner einen mächtigen Pokal überreichte.

Aber auch digital ließ sich die Spielervereinigung nicht lumpen. Und präsentierte über die diversen sozialen Kanäle zahlreiche Vorgänger von Sinner auf der Spitzenposition des männlichen Tennissports. Andre Agassi wurde da seine Glückwünsche ebenso los wie Roger Federer, Lleyton Hewitt, John McEnroe, Boris Becker, Gustavo Kuerten oder die beiden großen Schweden Björn Borg und Stefan Edberg. Von den Zeitgenossen und also noch aktiven Spielern kam nur Daniil Medvedev zu Wort, aber wenn man um das gute Verhältnis zwischen etwa Carlos Alcaraz und Jannik Sinner weiß, kann man fast davon ausgehen, dass sich auch der Spanier ein bisschen mit Sinner freut. Zumal er diesen ja im Halbfinale von Roland-Garros bezwingen konnte.

Einige der ehemaligen Branchenprimi geizten nicht mit Humor, Patrick Raster etwa, der sich ziemlich sicher ist, dass Jannik Sinner länger als er selbst an der Spitze des Männertennis stehen wird. Was schon am kommenden Montag der Fall sein wird. Denn Raster hat lediglich eine Woche auf dem Platz an der Sonne verbracht.

Hier die Liste der Weltranglisten-Ersten sortiert nach den Wochen an der Spitze:

Name (Nation) Wochen Novak Djokovic (SRB) 428 Roger Federer (SUI) 310 Pete Sampras (USA) 286 Ivan Lendl (CZE) 270 Jimmy Connors (USA) 268 Rafael Nadal (ESP) 209 John McEnroe (USA) 170 Björn Borg (SWE) 109 Andre Agassi (USA) 101