Starker Bulgare! Dimitrov gewinnt in Brisbane

Grigor Dimitrovstoppt den Lauf von Holger Rune in Brisbane und holt sich den Turniersieg in Brisbane mit einem 7:6 und 6:4-Sieg gegen den Dänen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 10:48 Uhr

© Getty Images

Gegen Ende der Saison 2023 hat Grigor Dimitrov schon angedeutet, dass er sich in guter Form präsentiert und noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Und der Bulgare konnte die Form mit in die neue Saison nehmen. Beim Turnier in Brisbane holte sich der an Nummer zwei gesetzte Dimitrov den Turniersieg mit einem 7:6 und 6:4 gegen Holger Rune.

Für den 32-jährigen Dimitrov ist es sein neunter Turniergewinn auf der ATP-Tour und der zweite Sieg beim 250er-Turnier in Brisbane.

Damit dürfte der Bulgare mit jeder Menge Selbstvertrauen zu den Australian Open fahren.

