Start auf Mallorca! Casper Ruud gönnt sich dieses Jahr mehr Rasen

Für Casper Ruud ist der Wechsel vom geliebten Sand auf den Rasen alljährlich nichts, was dem Norweger viel Freude bereitet. In diesem Jahr wagt der ehemalige Franch-Open-Finalist aber mehr Einsätze auf dem satten Grün.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2025, 17:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Casper Ruud und der Rasen werden mit großer Sicherheit keine großen Freunde mehr.

Casper Ruud und der Rasen. Eine Geschichte, die im Grunde bisher recht schnell erzählt ist. Auch der Norweger selbst würde höchstwahrscheinlich nicht viele Wort zum grünen Untergrund verlieren, wenn es um Karrierehöhepunkte geht.

In den vergangenen Jahren machte sich der 26-Jährige in den Wochen nach dem von ihm bevorzugten Event in Roland-Garros daher auch meist rar. 2024 und 2023 spielte Ruud kein Vorbereitungsturnier, sondern schlug erst in Wimbledon bei einem offiziellen Match auf. In beiden Jahren gab es das Aus in der zweiten Runde. Sicherlich verkraftbar für den Sandplatzspezialisten, der in Paris stets zum erweiterten Favoritenkreis zählt.

Ruud nie besser als Runde zwei in Wimbledon

In diesem Jahr möchte der aktuell 16. des Rankings jedoch die Vorbereitung auf Wimbledon anders gestalten. In der kommenden Woche nimmt Ruud beim ATP 250er-Turnier auf Mallorca teil. Es handelt sich nach 2021 um die zweite Teilnahme Ruuds, der vor vier Jahren immerhin bis in das Viertelfinale vorstoßen konnte. Da Ruud in der ersten Runde mit einem Freilos rechnen kann, sollte ein ähnliches Abschneiden erwartbar sein.

Ob sich der ehemalige Top-Ten-Spieler auf der Insel das notwendige Rüstzeug für Wimbledon holen kann, bleibt eher unwahrscheinlich. Noch nie kam Casper Ruud in Wimbledon über die zweite Runde hinaus.