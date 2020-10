Start in Acapulco und Stockholm: Alexander Zverevs Turnierplan 2021 nimmt langsam Formen an

Wie auf Social Media bekanntgegeben wurde, wird Alexander Zverev in der kommenden Spielzeit sowohl in Acapulco als auch in Stockholm an den Start gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.10.2020, 19:05 Uhr

Alexander Zverev wird es in den kommenden beiden Jahren nach Stockholm verschlagen

Die Stockholm Open haben sich nach der COVID-19 bedingten Absage der diesjährigen Auflage bereits nach namhaften Spielern für das Starterfeld für die kommenden Jahre umgesehen. Und sind auf dieser Suche fündig geworden. Wie die Veranstalter nämlich über Instagram bekanntgaben, konnte man sich die Dienste der Nummer sieben der aktuellen ATP-Charts. die Dienste von Alexander Zverev sichern.

Demnach wird der Deutsche sowohl 2021 als auch 2022 in Schweden aufschlagen. "Stockholm hat eine glorreiche Geschichte im Tennis, einige der größten Tennisspieler aller Zeiten stammen aus Schweden. Ich habe in Stockholm als junger Profi auf der Tour in den Jahren 2015 und 2016 gespielt, aber jetzt mit mehr Erfahrung und gehe ich als einer der topgesetzten Spieler ins Rennen und hoffe, dass ich den Titel nach Hause holen kann", so Zverev.

Shapovalov triumphierte im Vorjahr

Zverev ist der erste Spieler, der für das Line-Up im kommenden Jahr bekanntgegeben wurde. "Wir sind sehr glücklich, dass Alexander Zverev zu den Stockholm Open kommt", erklärten die Veranstalter in einem Statement. Das ATP-250-Event in Schweden findet traditionell Mitte Oktober statt, im Vorjahr schnappte sich Denis Shapovalov den Titel in Stockholm, 2018 triumphierte Stefanos Tsitsipas.

Außerdem wird Zverev in der nächsten Spielzeit auch im mexikanischen Acapulco starten. Bereits in dieser Saison schlug der gebürtige Hamburger bei jenem ATP-500-Event auf, welches später das letzte ATP-Turnier des Deutschen vor der COVID-19-bedingten Unterbrechung der Tour markieren sollte. In Acapulco scheiterte Zverev überraschend früh am US-Amerikaner Tommy Paul.

"Wir sind sehr froh, dich wiederzusehen", schrieben die Veranstatler der "Abierto Mexicano" auf Social Media. In der diesjährigen Ausgabe des Hartplatzturniers schnappte sich Rafael Nadal den Titel. Im nächsten Jahr wird das ATP-500-Event von Acapulco vom 22. bis zum 27. Feburar über die Bühne gehen.