Stefanos Tsitsipas bei „Kasi Live“: Wie viel Deutsch werden wir hören?

Zweiter Auftritt von Stefanos Tsitsipas heute Abend bei „Kasi Live“ (ab 19 Uhr in unserem Instagram-Kanal „tennisnetnews“). Wir dürfen gespannt sein, ob der Grieche an seinen Deutschkenntnissen gefeilt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2020, 08:43 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas wird heute wieder bei "Kasi Live" aufschlagen

Stefanos Tsitsipas ist ein Mann, der sich auf mehrere verschiedene Wege auszudrücken weiß. Manchmal bietet der regierende ATP-Weltmeister seinen Fans auf YouTube längere Video-Gustostückerl an, manchmal reicht aber auch nur ein Schild, auf dem Tsitsipas eine Frage stellt („Können wir eine Rückerstattung für das Jahr 2020 bekommen?“). Oder die Telefonnummer vom Kollegen Nick Kyrgios angibt, damit die Welt dem Australier zum Geburtstag gratulieren kann (was die Welt auch tatsächlich gemacht hat).

Darauf wird Christopher Kas seinen Gast bei „Kasi Live“ am heutigen Freitagabend (ab 19 Uhr in unserem Instagram-Kanal „tennisnetnews“) sicherlich ansprechen. Tsitsipas ist bereits zum zweiten Mal am Start, vor wenigen Wochen hatte er sich aus der Akademie von Patrick Mouratoglou in der Nähe von Nizza gemeldet. Wo ja schon in wenigen Tagen eine Serie von Schaukämpfen beginnen soll. Allerdings wurden bis jetzt erst David Goffin, Benoit Paire und Fabio Fognini als Starter bekannt gegeben, der Name Stefanos Tsitsipas fehlt noch in der Liste.

Tsitsipas gewinnt in Marseille

Das Jahr 2020 hat für Tsitsipas recht ordentlich begonnen, auch wenn die Drittrunden-Niederlage gegen Milos Raonic bei den Australian Open ein Schlag ins Kontor war. Danach allerdings gewann der Mann aus Athen das Turnier in Marseille, zog wie schon im vergangenen Jahr in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers von Dubai ein, wo Tsitsipas gegen Novak Djokovic allerdings keinen Stich mehr machte.

Danach gab es noch einen Abstecher auf die Philippinen, wo Tsitsipas in zwei Davis-Cup-Partien erwartungsgemäß nichts anbrennen ließ. Seitdem steht für den 21-jährigen Athener aber wie für alle anderen Profis der Spielbetrieb. Was Stefanos Tsitsipas immerhin die Gelegenheit gibt, an seinen tennisunspezifischen Fähigkeiten zu arbeiten. Wie dem Erlernen neuer Sprachen, etwa der deutschen. Wie weit er damit gekommen ist, wird Christopher Kas heute Abend sicherlich testen - auch wenn der Gastgeber von „Kasi Live“ das Gespräch natürlich auf Englisch führen wird.