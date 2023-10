Stefanos Tsitsipas: Bekenntnis zu Papa Apostolos als Coach

Vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai hat Stefanos Tsitsipas betont, dass sein Vater Apostolos immer eine große Rolle in seinem Tennisleben spielen wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.10.2023, 15:35 Uhr

© Getty Images Nun wieder permanent gemeinsam auf Tour: Stefanos und Apostolos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas hat in diesem Jahr lediglich einen Titel gewonnen: In Los Cabos konnte sich der Grieche im Endspiel gegen Alex de Minaur durchsetzen. Damals saß Mark Philippoussis in der Box von Tsitsipas - und zwar ziemlich alleine. Ganz konkret also ohne Apostolos Tsitsipas, den Trainervater. Bei den US Open gab es dieselbe Konstellation - dem Vernehmen nach war eine Arbeitsteilung zwischen dem Australier und Apostolos angedacht.

Nach dem frühen Aus gegen Dominic Stricker trennte sich Stefanos allerdings von Philippoussis. Was schon damals Apostolos wieder zurück ins Bild brachte. Und nicht nur als Kapitän des griechischen Davis-Cup-Teams, das sich in Athen den Slowaken trotz des bemerkenswerten Einsatzes von Stefanos geschlagen geben musste und sich nicht für die Weltgruppe qualifizieren konnte.

Stefanos Tsitsipas in Shanghai möglicherweise gegen Humbert

Nein, auch auf der ATP-Tour reist das Tsitsipas-Duo (plus phasenweise auch Bruder Petros) nun wieder gemeinsam. Und das wird sich auch nicht ändern, wie Stefanos vor Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai klar machte.

„Mein Vater war immer an meiner Seite“, erklärte Stefanos Tsitsipas also. „Selbst wenn er physisch nicht da war, und die Leute ihn nicht gesehen haben, war er eben digital an meiner Seite.“ Und das soll auch so bleiben.

„Ich habe nicht die Absicht, die Rolle meines Vaters zu ändern oder ihn wegzustoßen“, so Tsitsipas weiter, der in Shanghai schon im zweiten Match auf den starken Franzosen Ugo Humbert treffen könnte. Es gäbe immer Leute, die darauf aus seien, Gerüchte zu streuen und etwas zu zerstören. Aber nicht in der Familie Tsitsipas: „Er ist jemand, der nicht ausgeschlossen werden kann.“

