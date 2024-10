Stefanos Tsitsipas findet Daniil Medvedev plötzlich super interessant

Das Verhältnis zwischen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev scheint sich gebessert zu haben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.10.2024, 14:50 Uhr

Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev sind nicht das, was man “ziemlich beste Freunde" nennt.

Schon bei ihrer ersten Tour-Begegnung, 2018 in Miami, kam es zu Streitereien - mit einem wütenden “Meddy” im Anschluss.

Mit der Spielweise von Medvedev kam Tsitsipas auch in den folgenden Aufeinandertreffen nicht klar. Umso verwunderlicher seine Aussage 2019 in Shanghai, als er das Spiel es Russen als “langweilig, so langweilig” bezeichnete. “Er hat einen starken Aufschlag, und wenn man ihn zurückbekommt, spielt er einfach unzählige Bälle ins Feld zurück.”

Tsitsipas über Medvedevs Tennis: "Daran werden sich noch Generationen erinnern"

Im Rahmen des diesjährigen Turniers in Shanghai hat Tsitsipas nun zurückgerudert. Er respektiere Medvedev viel mehr als früher, man habe zudem über die Streitigkeiten und deren Gründe gesprochen. Er, Tsitsipas, gehöre zu den Menschen, die Dinge lösen wollen, auch wenn es in diesem Falle eine Zeitlang gedauert habe.

Dabei gebe es viele Dinge, die Medvedev dem Spiel gebracht habe, wenn auch “recht ungewöhnliche”. Denn viele Spieler gebe es nicht, die so spielen würden wie er. “In der Vergangenheit habe ich einige fiese Dinge über sein Spiel gesagt. Aber als ich über diese Dinge nachgedacht habe, muss ich sagen: Ich lag damit total falsch.” Denn es gebe viele interessante Aspekte in Medvedevs Spiel, die sich sehr von denen anderer Spieler unterscheiden würden. “Das macht ihn einzigartig als Spieler. (…) Und es gibt dem Tennis eine andere Dimension in dem Sinne, dass es eben auch anders gespielt werden kann. (…) Daran werden sich noch viele Generationen erinnern.”

Tsitsipas selbst sich vermutlich auch: Denn 10 zu 4 steht es im direkten Vergleich zwischen den beiden - für Medvedev. Der auch vor zwei Tagen wieder mal siegte, 7:6 (3), 6:3 im Achtelfinale gegen einen durchaus wütenden Griechen. Das bezog sich diesmal allerdings auf den Schiedsrichter.