Tsitsipas zu Murphy: „Ich hoffe, Du wirst gefeuert!“

Bei seiner Niederlage gegen Daniil Medvedev im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai hat sich Stefanos Tsitsipas in die eine jener Spieler eingereiht, die mit den Schiedsrichtern nicht happy sind.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 10:02 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas war mit Stuhlschiedsrichter Fergus Murphy nicht happy

Stefanos Tsitsipas zählt zu den Lieblingsgegnern von Daniil Medvedev. Tsitsipas ist neben Alexander Zverev der einzige Spieler auf der ATP-Tout, gegen den Medvedev mindestens zehn Matchsiege feiern konnte. Der letzte kam am heutigen Mittwoch im Achtelfinale von Shanghai mit 6:7 (3) und 3:6.

Dabei reihte sich Tsitsipas in die Reihe jener Spieler ein, die sich im Laufe der Turnierwoche in Shanghai mit den Schiedsrichtern anlegten. So wie Frances Tiafoe mit Jimmy Pinoargote. Oder Alexander Zverev mit Mohamed Lahyani. Im Fall von Stefanos Tsitsipas war es Fergus Murphy, der sich etwas anhören musste. Und zwar nachdem er den Griechen mit einer Verwarnung wegen Zeitüberschreitung belegt hatte. Und also entspann sich folgender Dialog:

Tsitsipas: „Du hast in Deinem Leben nie Tennis gespielt!“

Murphy: „Habe ich doch.“

Tsitsipas: „Du hast keine Ahnung vom Tennis, wie es scheint.“

Murphy: „Ich bin nicht so gut wie Du, aber ich habe Tennis gespielt.“

Tsitsipas: „Du hast definitiv keine Ausdauer. Du spielst wahrscheinlich bei jedem einzelnen Ball Serve-and-Volley.“

Dieser Dialog blieb ohne Folgen. Aber Stefanos Tsitsipas hatte sich immer noch nicht beruhigt. Und schickte Fergus Murphy nach Machende noch ein „Ich hoffe, Du wirst gefeuert!“ nach.

