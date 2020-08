Stefanos Tsitsipas geht mit keinem großen Erwartungsdruck in die US Open

Stefanos Tsitsipas hat im Interview mit Tennis Majors betont, mit keinem allzu großen Erwartungsdruck zu den US Open 2020 zu reisen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.08.2020, 18:49 Uhr

Stefanos Tsitsipas gilt als Mitfavorit auf den Titel bei den US Open 2020

Die US Open 2020 sind anders, keine Frage. Ein Stadion ohne Fans, ein fehlender Titelverteidiger und ein striktes Bubble-Konzept, das die Spieler abseits ihrer Matches enorm einschränkt. All das ist jedoch notwendig, um zu Zeiten von COVID-19 eine derartige Großveranstaltung abhalten zu können, um das Ansteckungsrisiko so niedrig wie nur irgend möglich zu halten.

"Sicherlich wird es sehr ruhig sein, wenn wir spielen. Die Fans geben das Adrenalin, sie geben diesen Rausch und sie schaffen eine Atmosphäre, und diese Atmosphäre werden wir dieses Jahr vermissen", weiß auch Stefanos Tsitsipas, der als Nummer-Vier zu den beiden anstehenden Turnieren in die USA gereist ist und am heutigen Sonntag sein Auftaktmatch bei den Western & Southern Open bestreiten wird.

"Keinerlei Erwartungsdruck"

Unterdessen hat der Grieche aber bereits seine ganz eigene Taktik gefunden, um mit dieser neuartigen Situation umzugehen: "Es ist aber alles in deinem Kopf, du kannst es in deinem Kopf reproduzieren, du kannst die Stille hören, aber gleichzeitig kannst du dir im Kopf Stefanos-Gesänge ausmalen", so der Weltranglisten-Sechste im Interview mit Tennis-Majors. Er sei zu den Turnieren gekommen, um auch ohne Fans ein besseres Ergebnis zu erzielen, als noch bei seinen letzten Auftritten im Big Apple.

Bislang war für Tsitsipas das Erreichen der zweiten Runde beim Major in den USA das Höchste der Gefühle - und trotzdem gilt der Grieche in diesem Jahr als Mitglied des erweiterten Favoritenkreis auf den nunmehr zweiten Grand-Slam-Pokal, den es in diesem Jahr zu holen gibt. Ein Umstand, der auf einen Spieler im Alter Tsitsipas durchaus auch hemmend sein kann, weshalb der 22-Jährige betont, mit keiner allzu großen Erwartungshaltung anzureisen: "Ich denke nicht wirklich darüber nach. Ich spiele gut, es macht so viel Spaß, hier draußen zu sein, keinerlei Erwartungsdruck, ehrlich."

US Open nicht verschlechtert

Dass die Chance auf einen Grand-Slam-Titel für die junge Garde bei diesem Major noch weitaus greifbarer ist, als sie das noch bei den Australian Open Anfang des Jahres war, liegt auch daran, dass mit Roger Federer und Rafael Nadal gleich zwei der drei großen Dominatoren des Tennissports der letzten Jahre fehlen werden. Dennoch sieht der Grieche den Titel bei diesem Turnier als gleichwertig mit den Titeln der letzten Jahre an.

"Ein US Open ist ein US Open. Es wird nicht verschlechtert. Natürlich gibt es eine Pandemie, aber das hält die Spieler nicht davon ab, hierher zu kommen. Wenn die Spieler zu ängstlich sind, um zu kommen, nun, es hat eine Ankündigung gegeben, die klarstellt, dass das Umfeld und die Bedingungen für sie sicher sind, um zu kommen und zu spielen, ich sehe da kein Problem darin", so der Weltranglisten-Sechste.

Neben einer mentalen Weiterentwicklung, die Tsitsipas nach eigenen Angaben während der Unterbrechung der Tour in Angriff genommen hat, soll auch im Tennis ein weiterer Schritt nach vorne gelungen sein. "Ich will immer das Beste aus mir herausholen und besser werden, es sind viele verschiedene Faktoren, die mich zu einem vollständigeren Tennisspieler machen werden", erklärte Tsitsipas.

Tsitsipas´ psychologischer Vorteil

Neben dem Trainingsalltag war der Grieche auch beim Ultimate Tennis Showdown am Start, musste sich beim ersten der beiden Events erst im Endspiel Matteo Berrettini geschlagen geben. Spielerfahrung, die der Grieche für die anstehenden Events als kleinen Vorteil sieht: "Natürlich ist es nicht das gleiche Format, wie ich es gewohnt bin, aber ich habe gegen viele gute Spieler gespielt, das verschafft mir einen kleinen psychologischen Vorteil."

Einen Vorteil, den Tsitsipas bereits am heutigen Sonntag gut gebrauchen kann, mit Kevin Anderson wartet in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati ein ordentlicher Brocken. Und eine gelungene Generalprobe vor den US Open wäre wohl noch ein weitaus größerer psychologischer Vorteil als ein paar Exhibition-Matches.

