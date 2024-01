Stefanos Tsitsipas ist Motivator für Bruder Petros

Stefanos Tsitsipas ist nicht nur das Vorbild vieler junger Tennisfans. Auch Bruder Petros bekommt durch seinen Bruder die notwendige Motivation.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2024, 17:00 Uhr

© Getty Images Stefanos und Petros Tsitsipas sind häufiger gemeinsam im Doppel zu sehen.

Im letzten Jahr gewannen Stefanos Tsitsipas und sein Bruder Petros gemeinsam den Doppeltitel beim ATP-Turnier in Antwerpen. Der 23-Jährige erreichte daraufhin die Top100 der Doppelweltrangliste. Ein Meilenstein in der Karriere des zwei Jahre jüngeren Bruders des griechischen Top10-Spielers.

Petros Tstitsipas sieht seinen älteren Bruder als klares Vorbild und Grund, warum er Tennisprofi unterwegs ist. "Stefanos ist der Grund, warum ich mich der Herausforderung auf der Tour stelle und meinen Lieblingssport als Profi ausübe," sagte der aktuell 97. der Doppelweltrangliste in einem Interview mit atptour.com.

Stefanos Tsitsipas inspiriert viele Menschen

Petros ist solz auf die Vorbildfunktion seines Bruders: "Er inspiriert viele Menschen in Griechenland, ich gehöre defintiv dazu." Für den jüngeren Bruder, der sich in erster Linie auf das Doppel konzentriert, war der Titel in Antwerpen gleichbedeutend mit der ersten Trophäe auf der ATP-Tour.

Die Besonderheit gemeinsam für Griechenland zu spielen, schätzen die beiden Brüder sehr. Auf Grund der Coachingtätigkeit von Vater Apostolos wirkt das griechische Team wie ein kleines Familienunternehmen, an dem Maria Sakkari in dieser Woche aushilfsweise beteiligt ist.