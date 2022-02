Stefanos Tsitsipas: "Kann mich wunderbar an alle Beläge anpassen"

Stefanos Tsitsipas geht beim ATP-500-Event von Rotterdam topgesetzt ans Werk. Dass er nun von Outdoor- auf Indoor-Tennis umschwenken muss, stört den Griechen wenig.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.02.2022, 10:20 Uhr

Stefanos Tsitsipas geht in Rotterdam topgesetzt ans Werk

Auch, wenn es für Stefanos Tsitsipas nicht viele Tage waren, in denen sich der Grieche auf die neuen Gegebenheiten beim ATP-500-Event von Rotterdam einstellen konnte, dürfte die Umstellung kein allzu großes Problem für den jungen Griechen darstellen. Den Grund dafür liefert der 23-Jährige selbst: "Ich glaube, ich bin ein Spieler, der sich wunderbar an alle Beläge anpassen kann", erklärte der Weltranglistenvierte in den Niederlanden.

Trotz dieser Fähigkeit würde er aber dennoch noch etwas mehr Spielpraxis benötigen, um sich auf die neuen Gegebenheit vollends eingestellt zu haben. "Ich habe unter diesen Bedingungen nur sehr wenig trainiert. Ich werde mehr Zeit brauchen, um mich an diesen Belag anzupassen", so Tsitsipas, der in Runde eins auf den Spanier Alejandro Davidovich-Fokina trifft (Dienstag, 19.30 Uhr).

Tsitsipas sieht sich nicht als Belag-Spezialisten

Ein Spieler, vor dem Tsitsipas jedenfalls gewarnt ist: "Davidovich ist ein Spieler, der auf diesem Belag sehr gut funktioniert. Es stimmt zwar, dass er seit einigen Monaten nicht mehr sein bestes Niveau erreicht hat, aber ich weiß sehr wohl, dass er ein großes Potenzial hat", erklärte der Grieche. "Ich weiß, dass ich in der ersten Runde ein Auge auf ihn haben muss. Ich habe bereits letztes Jahr in Monte Carlo gegen ihn gespielt und weiß, wozu er fähig ist."

Für den 23-Jährigen jedenfalls steht fest, dass er sich selbst nicht als absoluter Spezialist für einen gewissen Belag sehen möchte: " Ich möchte nicht der typische Spieler sein, der nur auf einem Belag gut ist. Ich habe gute Ergebnisse auf Sand, Hartplatz und in der Halle erzielt", sagte der Weltranglistenvierte im Vorfeld des Turniers von Rotterdam. "Es stimmt, dass ich mich auf Rasen noch etwas verbessern muss, aber es ist ein Belag, auf dem ich nur wenige Wettkampfwochen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich auf allen Belägen gleich gut spielen kann."

Hier geht´s zum Draw von Rotterdam!