Stefanos Tsitsipas nach Aufgabe in Paris: "Probleme größer geworden in letzten Wochen"

Stefanos Tsitsipas überraschte am Mittwoch mit einer Aufgabe beim Masters-Turnier in Paris-Bercy - die Probleme beschäftigen ihn aber schon längere Zeit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2021, 09:26 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas warf beim 2:4 im ersten Satz gegen Alexei Popyrin das Handtuch, es war das erste Mal in seiner Profikarriere, dass er ein Match aufgab. Der Grund: Probleme am Ellenbogen, die ihn schön längere Zeit plagen. "Sie sind aber größer geworden in den letzten Wochen, ich versuche, das ein bisschen zu schützen", erklärte Tsitsipas. Ein Grund: Tsitsipas will sich für die ATP Finals schonen, "ich will nicht, dass es schlimmer wird, als es jetzt ist."

Das Jahresabschlussturnier der ATP findet vom 14. bis 21. November in Turin statt, 2019 hatte der Grieche - damals noch in London - seinen größten Turniersieg seiner Laufbahn gefeiert in einem Krimi gegen Dominic Thiem.

Er wisse, was er zur Behandlung tun müsse, "aber wenn man jeden Tag spielt und trainiert, macht es die Sache nicht besser."

Die Aufgabe sei natürlich schwierig gewesen, speziell bei einem wichtigen Turnier wie in Paris; ebenso, nicht auf dem Level spielen zu können, das man von sich erwarte. Er wolle nun die bestmögliche Behandlung versuchen, "alles Mögliche, um wieder auf 100 Prozent zu kommen."

