Stefanos Tsitsipas nimmt den nächsten Anlauf

Nach wie vor wartet Stefanos Tsitsipas auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Auch in der kommenden Saison scheinen die Voraussetzungen für den Griechen nicht allzu günstig.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.12.2023, 13:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas wartet nach wie vor auf seinen ersten Grand-Slam-Titel

Gute fünf Jahre ist es mittlerweile her, als sich Stefanos Tsitsipas bei den Australian Open mit seinem Achtelfinalerfolg über Roger Federer der Weltöffentlichkeit vorstellte. Seitdem erreichte der Grieche zwar zwei Grand-Slam-Endspiele, auf einen Major-Erfolg muss er aber weiterhin warten.

Und die Chancen, dass Tsitsipas seiner Vita eine Grand-Slam-Trophäe hinzufügt, sind definitiv nicht größer geworden. Da wäre einerseits Novak Djokovic, an dem bei den größten Turnieren kaum ein Weg vorbeiführt. Andererseits haben dem Mann aus Athen auch Youngsters wie Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner den Rang abgelaufen.

Will Tsitsipas bei Grand-Slam-Turnieren tatsächlich um den Titel mitspielen, muss er sich ein Stück weit neu erfinden. Die Rückhand des 25-Jährigen erwies sich in der Vergangenheit immer wieder als große Schwachstelle und auch der Aufschlag funktionierte in großen Matches viel zu selten.

Die neue Saison wird Tsitsipas beim United Cup eröffnen, erstes großes Highlight sind naturgemäß die Australian Open (14. bis 28. Januar). In Melbourne erreichte der Weltranglistensechste in der abgelaufenen Saison das Finale. Der Druck ist also groß, will Tsitsipas nicht auch im Ranking weiter an Boden auf die Konkurrenz verlieren.