Stefanos Tsitsipas plant ausführliches Trainer-Casting

Nach der Trennung von seinem Vater Apostolos ist Stefanos Tsitsipas auf der Suche nach einem neuen Coach. Dabei scheint das Auswahlverfahren schon auf vollen Touren zu laufen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 08:45 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas sucht in persönlichen Gesprächen nach einem neuen Coach.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stefanos Tsitsipas, wie aktuell nach dem Masters-Event in Montreal, die Zusammenarbeit mit seinem Vater beendete. Jedoch scheint es diesmal im Gegensatz zu den vergangenen Trennungen aufgrund der deutlichen Worte, die der griechische Weltranglisten-11. nach der überraschenden Niederlage gegen den Japaner Kei Nishikori fand, von endgültiger Natur zu sein.

Sein erstes Turnier in Abwesenheit seines Vaters bestritt der 26-jährige mit seinem Landsmann Dimitri Chatzinikolaou in der Box, der auch das griechische Team als Nationalcoach bei den olympischen Spielen in Paris betreute. Diese Zusammenarbeit scheint jedoch nur vorübergehend geplant zu sein.

Es sieht so aus, also ob der dreifache Monte-Carlo-Sieger bereits einige Kandidaten im Auge hat und diese im persönlichen Gespräch testen will. So kommentierte Tsitsipas nach seinem Auftakt-Erfolg beim Masters-Event in Cincinnati gegen Jan-Lennard Struff gegenüber dem niederländischen Medienunternehmen „Ziggo Sport“: „Ich werde versuchen, Interviews mit verschiedenen Trainern zu führen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich in welcher Hinsicht vorgehen werde. Es ist also im Moment noch ungewiss, welchen Trainer ich auswählen werde.“