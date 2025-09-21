Stefanos Tsitsipas - Rücken-OP und trotzdem ein König?

Stefanos Tsitsipas fällt nach einer Rücken-Operation mehrere Wochen aus. Und muss um einen lukrativen Einsatz zittern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 07:13 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas muss aussetzen - aber wie lange?

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an den Manager von Stefanos Tsitsipas. Vor vier oder fünf Jahren wäre der herrliche Grieche ja ein ganz natürlicher Kandidat für einen Sixpack mit den besten Spielern der Welt gewesen, die von saudi-arabischen Veranstaltern mit Geld dazu gezwungen werden, ein bisschen Sport zu treiben. Ganz aktuell aber spielt Tsitsipas nicht in derselben Liga wie Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic und Taylor Fritz. Und dennoch soll Stefanos Tsitsipas der sechste König werden, der Mitte Oktober im Königreich aufschlägt.

Aber nachdem die Gesamtlage ja etwas schwierig ist, braut sich am Horizont das nächste Gewitter im Team Tsitsipas zusammen. Das heißt: Der Blitz hat schon seit geraumer Zeit im Rücken von Stef eingeschlagen, immer wieder hat der ATP-Weltmeister von 2019 Probleme im Kreuz. So musste er eben deshalb in Wimbledon aufgeben.

Nun kommt die Kunde, dass sich Stefanos Tsitsipas unters Messer begeben hat. Und eine weitere, das die Genesungsdauer irgendwo zwischen zwei und sechs Wochen liegen soll. Da kann man den Unterschied beinahe schon in Dollar bewerten. Geht es schnell, wird sich Tsitsipas mit der absoluten Weltelite in Riad treffen und dafür ein fürstliches Salär mitnehmen. Lässt er sich Zeit und kuriert sich vollständig aus, dann könnte das langfristig vielleicht sinnvoller sein. Sollte ganz oben auf der sportlichen Wunschliste von Stefanos Tsitsipas doch noch ein Titel bei einem Grand-Slam-Turnier stehen.