Stefanos Tsitsipas schon wieder ganz der Alte?

Drei Einzel-Matches, drei Siege: Stefanos Tsitsipas ist gut in das Jahr 2026 gestartet. Der große Test wird aber erst bei den Australian Open kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 15:22 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist im Einzel 2026 noch unbesiegt

Die Wahrscheinlichkeit, dass Stefanos Tsitsipas in der vergangenen Saison einen Mann wie Taylor Fritz schlagen würde, war doch eher gering. Zu unstet agierte der Grieche, neben privaten Problemen und der Trennung von Paula Badosa kamen auch noch gesundheitliche dazu. Es schien, als wäre das Kapitel „Tsitsipas und die Top Ten“ schon abgeschlossen.

Umso erstaunlicher der Start in die neue Spielzeit, in der Tsitsipas all seine drei Partien beim United Cup gewonnen hat. Fairerweise muss man sagen: Erfolge wie jene gegen Billy Harris und zum Auftakt gegen Shintaro Mochizuki sollte man von einem Mann wie Tsitsipas auch erwarten können. Und gerade gegen Harris mühte sich der dreimalige 1000er-Champion (all diese Titel sind ja in Monte-Carlo erobert worden) bis zum Schluss.

Tsitsipas und Sakkari werden gemeinsam immer besser

Dass es am Mittwoch ein dramatisches Aus im Viertelfinale gegen die USA gab, wird Stefanos Tsitsipas indes ein bisschen ärgern. Schließlich hatte er im Doppel mit der ebenfalls stark aufspielenden Maria Sakkari gegen Coco Gauff und Christian Harrison gute Chancen. Letztlich setzten sich die Titelverteidiger aber im Match-Tiebreak mit 10:8 durch. „Ich habe mit Maria gesprochen, sie hat exzellent gespielt“, erklärte Tsitsipas nach dem Ausscheiden in Perth. „Ich freue mich, dass wir gemeinsam auf dem Platz gestanden sind. Wir bilden schön langsam ein großartiges Duo.“ Je öfter sie miteinander spielten, umso besser verständen sie sich, so Tsitsipas weiter.

Für den 27-Jährigen ist es aber in erster Linie wichtig, wieder gesund zu sein. In der zweiten Hälfte der Spielzeit 2025 beschränkten sich die Auftritte von Stefanos Tsitsipas eigentlich nur auf jenen, bestens dotierten beim Six Kings Slam in Riad. Für das 250er in Athen hatte sich der Lokalmatador als nicht fit genug eingeschätzt.

Weiter soll es nun in Adelaide gehen. „Es ist ein gutes Feedback zu wissen, dass ich keine Schmerzen und Wehwehchen habe. Es freut mich, dass ich täglich mein Tennis genießen kann, ohne körperliche Einschränkungen, die mich auch in meinem tagtäglichen Leben beeinflussen.“

So weit, so gut. Die richtig harten Tests stehen aber spätestens in Melbourne an. Wo Stefanos Tsitsipas ja schon einmal das Endspiel der Australian Open erreicht hat.

