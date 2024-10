Stefanos Tsitsipas setzt auf die engen Momente

Beim ATP 500er-Turnier in Basel steht für Stefanos Tsitsipas am heutigen Freitag das Viertelfinale gegen Arthur Fils an. Der Grieche setzt dabei auf neues Selbstvertrauen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 23:19 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas konnte gegen Botic van de Zandschulp ein enges Duell gewinnen.

Botic van de Zandschulp lieferte seinem Kontrahenten am Donnerstag einen echten Fight. Doch Stefanos Tsitsipas behielt mit 7:6(3), 7:5 die Oberhand und steht in der Runde der letzten acht Spieler in Basel. Der Weltranglistenelfte hatte viele enge Situationen zu überstehen und konnte sich zu keinem Zeitpunkt als sicherer Sieger fühlen, wie der Grieche nach dem Match sagte. Doch laut Tsitsipas lag genau dort der Vorteil.

„In meinen letzten beiden Matches hatte ich viele enge Situationen zu überstehen. Daraus kann ich eine Menge Selbstvertrauen ziehen“, sagte Stefanos Tsitsipas nach seinem Viertelfinaleinzug. Der Grieche legte im Match einige Ausflüge an das Netz ein und gewann dort starke 16 Punkte bei 21 Versuchen.

Stefanos Tsitsipas geht neue Wege

Es verwundert nicht, dass Stefanos Tsitsipas, der seit einigen Wochen nicht mehr mit seinem Vater zusammenarbeitet, neue Dinge ausprobiert. Seit Juni gehört das langjährige Top10-Mitglied eben nicht mehr zu jenem erlesenen Kreis, trotz des Gewinns der Masters-Trophäe in Monte Carlo.

Es mag also logisch erscheinen, dass Stefanos Tsitsipas neues Selbstvertrauen erlangen will, um wieder dauerhaft unter den besten Zehn zu stehen. Und im nächsten Schritt hätte der 26-Jährige dann sicherlich auch nicht dagegen, wenn das Projekt Grand-Slam-Titel sich noch verwirklichen ließe.