Steffi, Serena, Martina - so haben die Tennis-Experten abgestimmt

Die Tennis-Experten haben gesprochen. Steffi Graf hat bei den weiblichen Legenden der Open Era die Nase vor Serena Williams und Martina Navratilova vorne. Wir haben für Euch noch einmal den Breakdown und das genaue Ergebnis der Abstimmung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2020, 14:56 Uhr

© Getty Images Steffi oder Serena - das war die große Frage.

Insgesamt haben 29 ExpertInnen an der Umfrage teilgenommen - und dabei eine Reihenfolge von eins bis acht nominiert. Für die Spitzenposition gab es acht Punkte, danach sieben, usw. Maximal wären also 232 Zähler möglich gewesen. Das Endergebnis sieht aus wie folgt:

Rang Spielerin Punkte Erste Plätze 1 Stefanie Graf (GER) 203 18 2 Serena Williams (USA) 187 8 3 Martina Navratilova (CZE/USA) 162 2 4 Chris Evert (USA) 104 0 5 Billie-Jean King (USA) 85 1 6 Monica Seles (SRB/USA) 82 0 7 Martina Hingis (SUI) 43 0 8 Venus Williams (USA) 38 0 9 Maria Sharapova (RUS) 20 0 10 Margaret Court (AUS) 19 0 11 Justine Henin (BEL) 11 0 12 Gabriela Sabatini (ARG) 9 0 13 Kim Clijsters (BEL) 8 0 14 Anna Kournikova (RUS) 5 0 15 Lindsay Davenport (USA) 2 0 15 Evonne Goolagong (AUS) 2 0 17 Jennifer Capriati (USA) 1 0

Christian Schwell von den Sandplatzgöttern argumentiert so: "Graf,weil sie das Damentennis athletisch – nachdem Navratilova die ersten Schritte in dieser Richtung gemacht hat – noch mal auf ein ganz neues Level gehoben hat. Und weil ihr Jahr 1988 mit dem Golden Slam trotz der ebenfalls dominanten Spielerinnen nach ihr bisher einzigartig geblieben ist." Florian Regelmann (spox.com) kann sich diesem Verdikt anschließen: "Keine wird jemals wieder so dominant sein wie Steffi. Die Aura des „Das wird garantiert ein 6:0, 6:0“ macht sie zur größten Legende."

Florian Goosmann (tennisnet) sieht Serena Williams vorne: "Aufgrund ihrer sportlichen Erfolge zum einen, zum anderen "leider" auch dank ihrer teils viel zu extremen Außendarstellung." Paul Häuser (Sky) stimmt zu: "Sie hat Tennis bei den Frauen und auch den gesamten Sport auf ein völlig neues Level gebracht. Sie ist eine Vorreiterin im Kampf gegen Rassismus und für Gleichberechtigung."

Hier die Top 5 der Experten ...

Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Barbara Rittner (Ex-WTA-Profi) Graf Serena Navratilova Court Evert Michael Kohlmann (Ex-ATP-Profi) Graf Serena Navratilova Evert Seles Barbara Schett (Ex-WTA-Profi) Serena Venus Graf Seles Hingis Jürgen Melzer (ATP-Profi) Graf Serena Navratilova Evert Venus Christopher Kas (Ex-ATP-Profi) Graf Serena Navratilova King Seles Alexander Peya (ATP-Profi) Serena Graf King Navratilova Evert Lars Uebel (Ex-ATP-Coach) Graf Serena Navratilova King Evert Tobias Summerer (Ex-ATP-Coach) Graf Serena Navratilova Evert Venus Jan de Witt (ATP-Coach) Graf Serena Clijsters Doris Henkel (FAZ) Serena Graf Navratilova Seles Sharapova Andrej Antic (tennisMAGAZIN) Graf Serena Navratilova Evert Court Christian Barschel (tennisMAGAZIN) Navratilova Graf Serena Evert Sharapova Gerald Kleffmann (SZ) Graf Navratilova Evert Serena Venus Marcel Meinert (Sky) Graf Serena Navratilova Evert King Stefan Hempel (Sky) Graf Serena Navratilova Evert Seles Moritz Lang (Sky) Graf King Navratilova Serena Henin Paul Häuser (Sky) Serena Graf Navratilova Evert King Jörg Allmeroth (tennisnet) King Navratilova Serena Graf Evert Florian Regelmann (spox.com) Graf Evert Sabatini Seles Hingis Christian Schwell (Sandplatzgötter) Graf Serena Navratilova King Seles Oliver Faßnacht (Eurosport) Navratilova Serena Graf King Evert Markus Theil (Eurosport) Graf King Navratilova Evert Lenglen Alexander Tagger (Kleine Zeitung) Graf Serena Navratilova Seles Evert Harald Ottawa (Kurier) Serena Graf Navratilova Seles Hingis Sebastian Kayser (BILD) Graf Navratilova Evert Serena Sharapova Florian Goosmann (tennisnet) Serena Navratilova Evert Kournikova Graf Michael Rothschädl (tennisnet) Serena Graf King Navratilova Hingis Nikolaus Fink (tennisnet) Graf Serena Navratilova Evert Court Jens Huiber (sportradio360) Serena Navratilova Graf King Seles