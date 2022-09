Stich sieht Serena Williams auf einer Stufe mit Graf und Court

Wer ist die Größte aller Zeiten, der GOAT (Greatest of all time) der Tennistour? Serena Williams? Steffi Graf? Oder doch Margaret Court mit ihren 24 Grand-Slam-Titeln?

Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich hält wenig von dieser Debatte. "Ich glaube, jede Spielerin verdient diese Bezeichnung für ihre Karriere", sagte er bei Sky: "Jede Spielerin war zu ihrer Zeit ein wahrer Champion."

Serena Williams gehöre für ihn zu den "Top fünf, Top drei", sie habe "dem Tennissport unglaublich viel gegeben", sagte Stich (53). Die unterschiedlichen Zeiten seien "überhaupt nicht miteinander zu vergleichen". Williams sei die größte Spielerin der vergangenen 25 Jahre gewesen, "und Steffi Graf war es zu ihrer Zeit und davor Martina Navratilova".

Im "ewigen" Grand-Slam-Ranking liegt die Australierin Margaret Court vor Williams (23) und Graf (22). Die US-Amerikanerin jagte dem Rekordtitel nach der Geburt ihrer Tochter vergeblich hinterher, bei den US Open in New York absolvierte sie in der Nacht zu Samstag ihr wohl letztes Profimatch. "Sie ist eine große Vertreterin unseres Sports und ein großartiger Champion", sagte Stich.