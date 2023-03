Stricker testet ehemaligen Federer-Trainer Lundgren

Dominic Stricker erhält prominente Unterstützung in seinem Trainerteam. Der Schweizer testet den ehemaligen Coach von Roger Federer, Peter Lundgren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.03.2023, 18:21 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker erhält Unterstützung von Peter Lundgren

Dank Roger Federer und Stan Wawrinka hatten die Schweizer Tennisfans bei den Herren zuletzt äußerst viel Grund zur Freude. Mit Dominic Stricker schickt sich nun ein weiterer Mann an, dem Sport seinen Stempel aufzudrücken. Bei den Next Gen Finals in Mailand erreichte der 20-Jährige im Spätherbst des vergangenen Jahres das Halbfinale, zuletzt gewann er das Challenger-Event in Rovereto.

Nun will Stricker auf höchster Ebene den nächsten Schritt gehen. Helfen soll ihm dabei Peter Lundgren, der Federer in Wimbledon vor 20 Jahren zu dessen erstem Grand-Slam-Titel führte. "Es ist mir eine Ehre, solch einen großen Namen in meinem Team zu wissen", erklärte der Weltranglisten-126. gegenüber dem "Blick".

Testphase bis Ende März

Vorerst ist die Partnerschaft der beiden bis Ende März anberaumt, danach soll eine Entscheidung über eine längere Zusammenarbeit fallen. Er habe, so Stricker, mit Lundgren "einige gute Gesprächen in den letzten Wochen" geführt und erhoffe sich vom 58-jährigen Schweden neue Ideen. Lundgren, der neben Federer auch mit Wawrinka, Marat Safin, Marcelo Rios und Grigor Dimitrov arbeitete, soll in Strickers Teams den bisherigen Coach Sven Swinnen unterstützen.

In physischer Hinsicht fühlt sich Stricker für die lange Saison gerüstet. "Im letzten Jahr hatte ich mit den einen oder anderen körperlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt fühle ich mich wirklich gut, ich habe hart an meiner Physis gearbeitet", erklärte der Youngster, der in dieser Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Lugano aufschlägt.