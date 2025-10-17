Struff verpasst gegen Moutet Halbfinale von Almaty

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier im kasachischen Almaty im Viertelfinale ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 19:04 Uhr

© Getty Images Trotz großem Einsatz musste sich Jan-Lennard Struff im Viertelfinale von Almaty dem Franzosen Corentin Moutet geschlagen geben.

Nach dem überzeugenden Sieg über den russischen Weltranglistenzehnten und Titelverteidiger Karen Khachanov musste sich der 35-Jährige aus Warstein dem an Position acht gesetzten Franzosen Corentin Moutet mit 4:6, 5:7 geschlagen geben.

Gegen seinen neun Jahre jüngeren Gegner kassierte Struff die dritte Niederlage im dritten Match. Dennoch machen die Leistungen in der kasachischen Metropole Mut, der Davis-Cup-Spieler kämpft noch um die direkte Qualifikation für die Australian Open 2026 und benötigt jeden Punkt in der Weltrangliste. In dieser arbeitete er sich leicht nach vorne, liegt aber weiter in den Top 90.

Gegen Khachanov konnte sich Struff auf seinen Aufschlag verlassen, im Viertelfinale aber ließ er ihn zeitweise im Stich. Fünf Breaks ließ die Nummer 98 der Welt insgesamt zu, seinerseits hatte er 18 Breakchancen, nutzte aber nur drei. Besonders bitter waren die vier verpassten Gelegenheiten zum möglichen 4:0 im zweiten Durchgang, die letztlich die Wende einleiteten.

Hier das Einzel-Tableau aus Almaty