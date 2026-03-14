Sinner vor Zverev-Duell in Indian Wells zuversichtlich: "Verbessere mich von Tag zu Tag"

Jannik Sinner scheint beim ATP Masters 1000-Turnier in Indian Wells immer besser in Form zu kommen. Zuletzt musste dies Learner Tien zur Kenntnis nehmen, der gegen den Weltranglistenzweiten chancenlos war. Im Halbfinale wartet am Samstag jedoch ein anderes Kaliber.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 06:36 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner wird sich auf ein kompliziertes Halbfinale einstellen müssen.

Es ist der Halbfinal-Kracher, den sich Viele vor dem Turnier gewünscht hatten: Der vierfache Major-Champion Jannik Sinner trifft auf die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev. Beide Spieler haben im "Tennis Paradise" bisher einen sehr starken Eindruck gemacht.

Während ein souveräner Zverev gegen Arthur Fils klar mit 6:2 und 6:3 die Oberhand behielt, gab Sinner gegen Learner Tien sogar noch zwei Games weniger ab. Dementsprechend zufrieden zeigt sich der Südtiroler mit seinem aktuellen Spielniveau.

"Ehrlich gesagt, verbessere ich mich von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel", meinte der Weltranglisten-Zweite nach dem Duell mit dem US-Amerikaner. "Heute habe ich richtig gut gespielt. Der entscheidende Moment war, dass ich in den ersten beiden Sätzen recht früh den Aufschlag durchbrochen habe. Dadurch konnte ich sofort befreiter aufspielen", so Sinner, der jedoch weiß, dass es in der nächsten Runde nicht einfacher wird.

Sinner führt im Head-to-Head 6:4

"Das nächste Spiel wird sehr schwierig", meinte der 24-Jährige in der Vorausschau auf das Duell mit Zverev. "Aber ich freue mich darauf, auch wenn ich weiß, dass ich schwitzen muss und es körperlich sehr anstrengend wird", so der Italiener, der in der Vergangenheit das eine oder andere Mal bei höheren Temperaturen Probleme hatte. Ob dies in der kalifornischen Wüste auch gegen Zverev zu einem Faktor werden könnte, bleibt abzuwarten.

Das Head-to-Head spricht jedenfalls knapp für den Südtiroler. Von den bisherigen zehn Duellen zwischen Sinner und Zverev hat ersterer sechs mal als Sieger den Platz verlassen. Die letzten fünf Duelle gingen allesamt an den viermaligen Grand Slam-Champion. Durchaus möglich, dass diese Serie am Samstag zu Ende geht.

Hier das Einzel-Tableau der Herren in Indian Wells