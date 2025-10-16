ATP Almaty: Struff schlägt Khachanov, auch Medvedev weiter

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-250-Turnier in Almaty nach einem Erfolg über den topgesetzten Karen Khachanov das Viertelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 18:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale

Jan-Lennard Struff hat im Achtelfinale des ATP-250-Turniers von Almaty für eine Überraschung gesorgt. Der Deutsche, der sich in der ersten Runde in drei Sätzen gegen Mackenzie McDonald behauptet hatte, gewann gegen den topgesetzten Russen Karen Khachanov am Donnerstag mit 4:6, 7:6 (5) und 6:3.

Die beiden Spieler lieferten sich in Kasachstan über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe, in dem Struff gegen den Titelverteidiger im dritten Satz früh das vorentscheidende Break zum 1:0 gelang. Im Viertelfinale bekommt es der Weltranglisten-98. mit dem Franzosen Corentin Moutet zu tun.

Medvedev darf weiterhin von Turin träumen

Mit Daniil Medvedev zog am Donnerstag außerdem die Nummer zwei des Turniers ins Viertelfinale ein. Der US-Open-Sieger von 2021, der im Saisonfinish noch den Sprung zu den ATP Finals nach Turin schaffen möchte, bezwang Adam Walton in einer engen Partie mit 7:5 und 7:6 (0). Medvedev trifft nun auf Fabian Marozsan.

Im ersten Match des Tages hatte sich der an Position sechs gesetzte Alex Michelsen mit 6:3 und 6:2 gegen Aleksandar Vukic behauptet. Der US-Amerikaner spielt im Viertelfinale gegen Shintaro Mochizuki, der in Luciano Darderi die Nummer vier des Turniers glatt mit 6:3 und 6:3 besiegte.

Das Einzel-Tableau in Almaty