ATP Almaty: Jan-Lennard Struff mit Comebacksieg in Runde zwei

Jan-Lennard Struff ist beim ATP 250er-Turnier in Almaty mit einem Dreisatzerfolg in die zweite Runde eingezogen. Gegen Mackenzie McDonald siegte der DTB-Profi 2:6, 6:3, 6:4 und fordet nun den topgesetzten Spieler des Turniers in Kasachstan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 09:37 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff schlägt in dieser Woche beim 250er-Turnier im kasachischen Almaty auf.

Jan-Lennard Struff gelingt beim Turnier in Almatay ein tolles Comeback zum Auftakt. Zunächst sprach alles für Kontrahent Mackenzie McDonald, der bereits nach 21 Minuten die Satzführung bejubeln durfte. Doch den 35-jährigen Warsteiner blieb davon unbeeindruckt und setzte zur Aufholjagd an.

Mit dem Break zum 3:1 legte Struff den Grundstein für den Satzausgleich, der durch den nun stabil agierenden DTB-Profi nicht mehr in Gefahr geraten sollte. Auch im dritten Durchgang war es der aktuell 98. der Weltrangliste, der gegen die Nummer 99 der Welt den Ton der Partie vorgab. Mit einem erneut frühen Break entwickelte sich der finale Spielabschnitt zu einer Blaupause des zweiten Satzes.

Struff trifft nun auf Khachanov

Nach 1:26 Stunde auf dem Court verwandelte Jan-Lennard Struff den Matchball zum Sieg und darf sich in der zweiten Runde mit dem Turnier topgesetzten Karen Khachanov messen, der sich zum Auftakt über ein Freilos freuen durfte. Bereits am Dienstag schied mit Qualifikant Marko Topo der zweite deutsche Hauptfeldteilnehmer in der ersten Runde aus.

Das Einzel-Tableau in Almaty