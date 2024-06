Stuttgart Open: Bublik und Draper feiern Viertelfinaleinzug

Alexander Bublik und Sebastian Ofner-Bezwinger Jack Draper durften bei dem ATP-250-Turnier in Stuttgart über ihren Einzug ins Viertelfinale jubeln.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 11:39 Uhr

Alexander Bublik ist ein Ausnahmespieler, bei dem man manchmal mehr und manchmal weniger das Gefühl hat, dass er gerade Lust hat auf dem Tennisplatz zu stehen. Heute hatte er definitiv Spaß in seinem Match. Besonders im ersten Satz gelang dem Kasachen alles mit einer natürlichen Leichtigkeit, sodass Hamad Mededvic, der Dank einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war, keine Chance hatte. Im zweiten Satz wurde es nochmal enger, doch Bublik setzte sich letztendlich mit 7:6 (7:4) durch. Im Viertelfinale wartet der Italiener Lorenzo Musetti auf den drittgesetzten Bublik. Musetti hatte zuvor in einem Drei-Satz-Krimi den Deutschen Daniel Koepfer aus dem Turnier genommen.

Auch für Jack Draper war es ein gelungener Turniertag. Der Brite und Sebastian Ofner-Bezwinger konnte sich in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:3 gegen den US-Amerikaner Marcos Giron durchsetzen. Giron konnte in der ersten Runde Sir Andy Murray in zwei Sätzen aus dem Turnier nehmen. Der an sechs gesetzte Draper zog fürs Viertelfinale ein schweres Los. Der 22-jährige Brite darf am Freitag gegen den Titelverteidiger Frances Tiafoe ran.

Morgen geht es in Stuttgart spannend weiter: Matteo Berrettini, Ben Shelton und Richard Gasquet werden morgen um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Genauso wie Jan-Lennard Struff, der noch als letzter Deutscher bei den Boss Open vertreten ist und auf den Gewinn des süddeutschen Doubles hofft.

