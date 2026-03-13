Svitolina über Monfils-Abschiedstour: "Es berührt mich sehr"

Elina Svitolina präsentiert sich derzeit beim WTA 1000-Turnier in Indian Wells in Topform. Neben ihren herausragenden Leistungen am Platz findet die Ukrainerin aber auch noch Zeit, die Abschiedstournee ihres Ehemannes Gael Monfils hautnah mitzuerleben und sogar zu genießen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 22:28 Uhr

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Gael Monfils und Elina Svitolina sind seit 2021 verheiratet.

Nach ihrem Viertelfinal-Sieg über Iga Swiatek sprach Svitolina über das Gefühlschaos, das mit dem bevorstehenden Ruhestand ihres Mannes einhergeht. „Am schwierigsten war für mich der Moment, als er es mir dann wirklich gesagt hat“, offenbarte die 31-Jährige. „Ich glaube, es war im September letzten Jahres, als er mir sagte, dass er darüber nachdenkt und dass es wahrscheinlich so weit sein wird. Das war auch hart für mich, weil ich ihn schon eine Weile beobachtet habe, als er großartige Spiele bestritten hat, zu Beginn seiner Karriere, und ihn auch schon verfolgt habe, bevor wir zusammengekommen sind.“

Sie versuche einfach, ihren Mann bei seiner Abschiedstournee zu unterstützen, so die derzeitige Weltranglisten-Neunte. „Ihm beizustehen und mitzuerleben, was er durchmacht, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte Svitolina. „Es berührt mich auch sehr, zu sehen, wie er damit umgeht. Natürlich ist es manchmal schwer für ihn und emotional belastend, und ich versuche, ihm in jeder Phase beizustehen und ihn zu unterstützen.“

“Ein Kapitel, das man nie vergessen wird”

Die emotionalste Phase stehe wohl noch bevor, so die Ukrainerin. „Ich glaube, die Zeit in Europa, insbesondere bei den French Open, wird für ihn sehr emotional werden“, sagte Svitolina. „Es wird also auch für uns als Familie sehr bewegend sein, aber wir werden es auch sehr genießen, denn es ist etwas Besonderes. Es ist ein Kapitel, das man nie vergessen wird.“

Der 39-jährige Monfils wird mit Ende der Saison 2026 seine Karriere beenden. Der Franzose und Svitolina sind seit 2019 ein Paar und seit 2021 verheiratet.

Svitolina selbst trifft am Freitag im Indian Wells-Halbfinale auf Elena Rybakina. Die Unterstützung ihres Ehemannes wird ihr dabei sicher sein.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Indian Wells