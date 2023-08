Svitolina und Monfils: Tochter Skai bleibt daheim - zumindest vorerst

Elina Svitolina und Gael Monfils sind bislang "allein" unterwegs, ohne Töchterchen Skai. Das hat einen Grund.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.08.2023, 11:23 Uhr

Die "Baby-auf-dem-Trainingscourt"-Fotos bei Turnieren, man hat sie bislang vermisst bei Familie Monfils. Wobei es die ganz großen Gelegenheiten dazu auch noch nicht gab - oder die Notwendigkeit. Svitlona war im Frühjahr auf die Tour zurückgekehrt nach ihrer Babypause, Monfils kämpft mit seinem Körper und konnte noch nicht wirklich durchspielen.

Einer war damit fast immer zu Hause, eben bei Baby Skai. Speziell in Wimbledon hatte es aber dann doch überrascht, dass Monfils nicht in Svitolinas Box saß bei deren Halbfinal-Lauf - wobei die in der Pressekonferenzen darauf hingewiesen hatte, dass er eben bei der Familie sei, man aber regelmäßig videotelefoniere.

Zu viel Stress fürs Baby

Dass Skai noch das "normale" Leben lebt, nicht auf der Tennis-Tour, hat jedoch seinen Grund. "Wir wollen, dass sie zu Hause bleibt, aus gesundheitlichen Gründen", sagte Svitolina im Rahmen des Turniers von Washington. "Gesundheit ist die Nummer-1-Priorität für uns."

Man wisse schließlich aus eigener Erfahrung, wie stressig das Tennisleben sei mit der Reiserei, den Flügen und dem Stress drumherum. "Man schläft nicht im eigenen Bett. Man ist immer an unterschiedlichen Orten. Diesen Stress wollen wir ihr jetzt direkt am Anfang nicht zumuten."

Für sie als Eltern selbst sei das aber schwierig. "Wir haben heute Morgen über FaceTime gesprochen, sie war superhappy. Dann hat sie hinter das Telefon geschaut, uns gesucht, und wir waren nicht da. Das ist traurig für uns, aber wir setzen die Gesundheit an erste Stelle."