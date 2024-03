Tag zum Vergessen für Marterer – Aus in Indian-Wells-Quali

Nein, das war nix: Der in der Qualifikation an Position 7 gesetzte Maximilian Marterer muss in Indian Wells schon nach seinem ersten Auftritt wieder die Koffer packen. Gegen den Slowaken Lukas Klein verlor der Deutsche mit 2:6, 4:6.

zuletzt bearbeitet: 04.03.2024, 22:41 Uhr

© Getty Images

Das hat sich Maximilian Marterer mit Sicherheit anders vorgestellt. Aber im Match gegen den Slowaken Lukas Klein kam der Deutsche nie so wirklich ins Spiel. Über die gesamte Spielzeit gelang ihm kein Break und schächelte dabei aber selbst bei eigenem Service. Zweimal wurde der Deutsche im ersten Durchgang gebreakt. In Durchgang reichte dem 25-jährigen dann ein Break.

Maxi Marterer: Erinnerungen und Dubai

Mit 6:2 und 6:4 gewann der Slowake gegen den favorisierten Marterer, der nun eventuell noch ein Challenger-Turnier in den USA einstreut.

Beim ATP-500-Turnier in Dubai konnte sich Maximilian Marterer durch die Qualifikation spielen. Gegen den Australier Christopher O'Connell verlor der 28-Jährige in Dubai dann aber in der ersten Runde ebenfalls mit 2:6 und 4:6.