Tallon Griekspoor dreht in Rotterdam wieder auf und bezwingt Karatsev

Tallon Griekspoor (ATP-Nr. 62) hat mal wieder seine Heimspielliebe zu Rotterdam unter Beweis gestellt. Gegen Aslan Karatsev drehte er sein mehrfach verloren geglaubtes Erstrundenmatch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.02.2022, 17:52 Uhr

Tallon Griekspoor

Griekspoor, in Rotterdam via Wildcard im Hauptfeld, gewann gegen den an sieben gesetzten Mann aus Russland mit 2:6, 7:6 (2), 7:6. Dabei schaffte der 25-Jährige einen wahren Houdini-Act: Er lag bereits mit 2:6 und 2:5 zurück, auch im dritten Durchgang war er zwei Mal ein Break hinten. Beim Stand von 4:5 musste er (bei eigenem Aufschlag) sogar zwei Matchbälle abwehren.

Für Griekspoor bleibt Rotterdam damit weiterhin ein tolles Pflaster. Gegen Karatsev gelang ihm sein dritter Sieg über einen Top-20-Spieler überhaupt, und alle fanden eben in Rotterdam statt: 2018 gegen Stan Wawrinka, 2019 gegen Karen Khachanov und eben nun gegen Karatsev.

Griekspoor zuletzt in toller Form

Griekspoor hatte sich zuletzt mit einem tollen Challenger-Lauf erstmals unter die Top 100 der Welt gespielt. Er gewann zwischen September und November 2021 fünf Turniere in Folge und blieb bis zum ATP-Turnier in Melbourne zu Beginn des Jahres für insgesamt 28 Spiele unbesiegt (zu seinem Viertelfinalmatch gegen Rafael Nadal konnte er nicht antreten).

In Rotterdam trifft er nun auf den Sieger der Partie zwischen Filip Krajinovic und Marton Fucsovics.

Beim 500-Turnier in den Niederlanden sind heute auch der topgesetzte Stefanos Tsitsipas (gegen Alejandro Davidovich Fokina, ab 19.30 Uhr) und Andrey Rublev (gegen Henri Laaksonen, jetzt live) im Einsatz.

