Team Rune-Becker: Geschwitzt wird in Monte Carlo

Die richtige Bewährungsprobe für die Zusammenarbeit von Boris Becker und Holger Rune ist das Jahr 2024. Damit der Däne da auch topfit nach großen Titeln greifen kann, bereitet er sich an einem Ort vor, zu dem auch sein deutscher Trainer eine ganz besondere Beziehung pflegt.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 07.12.2023, 20:43 Uhr

© Getty Images

Wie sieht die gemeinsame Arbeit von Boris Becker und Holger Rune eigentlich im Details aus? Diese Frage stellen sich weiter viele Tennisfans. Ähnliche Fragen kamen bereits auf, als Boris Becker völlig überraschend zum Trainer von Novak Djokovic im Winter 2013 ernannt wurde. So richtig vorstellen, konnte man sich den Tennistrainer Becker nämlich auch damals nicht.

Bei Holger Rune und Boris Becker ist das wieder ähnlich. So wird der dreifache Wimbledon-Champion Becker nicht müde zu betonen, dass er in die tägliche Trainigsarbeit des Dänen voll eingebunden und eben nicht nur ein Berater für mentale Fragen ist, wie es manche Beobachter vermuten.

Trainigslager im Fürstentum

Und aktuell sieht es wirklich so aus, als sei der Deutsche wirklich voll an der Seite von Rune. Das lässt ein Instagram-Post vermuten, den Becker die Tage abgesetzt hat. Darauf ist das gesamte Team des Dänen zu sehen und Boris schreibt zu diesem Bild: "Vorbereitung für die Saison 2024!" Beim genauen Blick stellt man fest, dass sich das Team Rune-Becker in Monte Carlo aufhält und vorbereitet. Der Ort, an dem auch Becker lange gelebt hat, und wo er sich noch bestens auskennt.

Holger Rune und Boris Becker: Beide Seiten scheinen es wirklich, ernst zu meinen. So hat auch Rune vor kurzem keinen Zweifel daran gelassen, wie wichtig der "Coach Boris" für ihn ist. "Es ist wichtig für mich, einen Coach zu haben, der nicht nur ein Topspiele, sonder auch in Topcoach war", so Rune unlängst über seine Zusammenarbeit mit dem Ex-Coach von Novak Djokovic – und Rune fügte noch hinzu: "Immer wenn wir auf dem Court stehen, lerne ich viel. Und ich bekomme eine weise und fachlich fundierte Antwort, egal, welche Frage ich stelle."