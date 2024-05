Teenager-Festspiele beim Generali Race to Kitzbühel

Der Anfang ist gemacht! Mit zwei Events in der Bundeshauptstadt ist der Startschuss in die Generali Race to Kitzbühel Saison 2024 gefallen. Und nach dem höchst gelungenen Kick Off Event zum größten Breitensport-Tennisturnier Europas vor drei Wochen war auch die gestern Abend mit vier Teenager-Turniersiegen und ohne eine einzige Regenunterbrechung zu Ende gegangene zweite Station im Race der Ost-Region ein voller Erfolg. Insgesamt verzeichnete die Doppelveranstaltung zum Auftakt der insgesamt zwölf Turniere umfassenden Qualifikationsserie mehr als zufriedenstellende 325 Nennungen. Derweil startet bereits heute Mittwoch die Punktejagd der Region Mitte, mit dem Generali Race to Kitzbühel Ausgabe in Annenheim.

von Claus Lippert

zuletzt bearbeitet: 08.05.2024, 09:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Generali-Open-Kitzbühel Turnierdirektor Alexander Antonitsch war am Samstag Nachmittag auf Stippvisite im Union Tennis Center La Ville, um sich vom zweiten Quali-Turnier am Altmannsdorfer Ast einen Eindruck zu verschaffen. Mit dabei hatte der ehemalige Weltklassespieler auch ein Versprechen für die vielen ambitionierten Hobbyspieler, die allesamt vom 27. Juli 2024 und einem möglichen Match ihres Lebens träumen. "Wir sind am Finaltag voll. Das Stadion in Kitzbühel wird wie immer eine sensationelle Stimmung liefern. Wenn das Wetter mitspielt, planen wir wieder vor dem ATP-Endspiel, das Finale des Generali Race to Kitzbühel auszuspielen. Und wir kennen ja mittlerweile aus den letzten Jahren unsere Fans. Da verlässt keiner das Stadion, wenn sich zwei Hobbyspieler um 10.000 Euro duellieren" so der Kitzbüheler Turnierchef. 6000 Zuschauer werden dann wieder für eine einmalige Begeisterung & Stimmung sorgen und zwei Hobby-Spielern die besten und vor allem unvergesslichsten Moment ihres Tennislebens bescheren.

Elias Siegmund mit seinem ersten Generali Race to Kitzbühel-Titel

Bis dahin ist freilich noch jede Menge Zeit, stehen doch allein in der Ost-Region noch drei Quali-Turniere auf dem Programm, ehe sich die Top 4 in jeder der sechs ITN-Kategorien am 25 Juli im großen Finalturnier in Going unter dem Wilden Kaiser gegen 70 weitere Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet durchsetzen müssen. Vorerst ist freilich das Ticket für Tirol das primäre Ziel, und diesem sind am vergangenen ersten Mai-Wochenende ein paar Spieler entscheidend näher gekommen. Wie zum Beispiel Elias Siegmund vom WAC, der sich in der ITN-Kategorie 6,0 nach seiner Semifinalteilnahme beim Kick-Off vor drei Wochen diesmal zum Titelgewinn steigerte, und sich für seinen ersten Generali Race to Kitzbühel Turniersieg neben der traditionellen Kristall-Trophäe auch noch zehn ganz wichtige Race-Punkte sicherte. Mit denen übernahm er die Führung im Race, während sein finaler 6:4, 6:7, 10:6 Erfolg so nebenbei den bereits fünften Generali Race Titel des Kirgisen Erik Rakhmatuklin verhinderte.

Teenager-Quartett begeistert mit sehenswerten Leistungen

Beeindruckend gutes Tennis und eine mitreißende Teenager-Talenteshow bekamen die Zuschauer am Finaltag auf den beiden Show-Courts des UTC La Ville geboten. In der höchsten der sechs ITN-Kategorien überzeugte der als Titelfavorit gestartete Simon Friessnegger vom UTC Hetzendorf mit einem ohne Satzverlust errungenen Titelgewinn in der 3,0er-Klasse. Seiner Favoritenrolle als topgesetzter Spieler des ITN 4,0 Bewerbs wurde auch Mateo Wagner gerecht. Der 15-Jährige peilt nach einem souverän errungenen Finalerfolg über seinen Clubkollegen vom Better Tennis Club Traiskirchen Sebastian Punzet den 25. Juli und damit das Datum des Finalturniers auf Goinger Sand an. Dort könnte übrigens auch Patrick Breitenstein vom Sporthotel Kurz aufschlagen. Der erst 14-Jährige zeigte wie schon vor drei Wochen bei seinem Premierenerfolg eine bärenstarke Vorstellung im 4er-Bewerb, und lacht nach seiner Semifinal-Teilnahme mit 16 Punkten von der Spitze im Race hinab. Für den vierten Turniersieg der an diesem Wochenende mehr als überzeugend auftretenden Youngsters sorgte im ITN 5,0-Draw der erst 14-jährige Slowake Martin Jurena. Er spricht kein Deutsch, wenig Englisch, und eigentlich als schüchtern wirkendes Kerlchen generell recht wenig. Viel lieber lässt der junge Slowake sein Racket für sich sprechen, wie zum Beispiel am gestrigen Finaltag, wo er dem gewohnt solide agierenden Briten William Haywood mit 6:3, 6:2 nicht wirklich eine Chance ließ.

Messinger nach Titelgewinn auch in Annenheim am Start

Großes hat heuer auch ein gewisser Constantin Messinger vor. Der 19-Jährige vergrößerte seine Kristall-Sammlung mit seinem zweiten Generali Race to Kitzbühel Turniersieg nach Annenheim 2023. Im als Nightsession unter Flutlicht am Centercourt Lance Lumsden ausgetragenen Finale des ITN 7,0 Bewerbs fehlte seinem Endspiel-Kontrahenten Uwe Ebner aus Gloggnitz der nötige Durchblick, was Messinger den Titelgewinn ein ganzes Stück einfacher machte. Groß Zeit zum Feiern bleibt dem 19-Jährigen freilich nicht, geht es doch schon am Donnerstag weiter an den Ossiacher See, wo der junge Wiener auch zum Auftakt der Punktejagd in der Region Mitte zum Schläger greifen, und seinen Vorjahrestitel in Annenheim verteidigen möchte. "Mal sehen, ob ich mich in allen drei Regionen für das Finalturnier qualifizieren kann", kündigte Messinger sein nach viel Tennis klingendes Vorhaben für die nächsten beiden Monate an. Die Siegerliste der zweiten Station des mit 10.000 Euro dotierten Generali Race to Kitzbühel komplettiert schließlich noch Christoph Unger. Der 36-Jährige von WAT Meidling blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust und vereitelte im Endspiel gegen Gökhan Dikici mit einem hart umkämpften 7:5, 7:5 Erfolg den ersten Turniersieg seines Gegners. "Mein Sohn wollte, dass ich mit einem Pokal nach Hause komme. Jetzt ist es wie schon vor drei Wochen "nur" eine Medaille für den zweiten Platz", scherzte Dikici, der mit seiner zweiten Finalniederlage in Folge aber die Führung im Race der 8er-Kategorie übernahm. Übrigens: Wer sich in der Ost-Region nach den beiden Wien-Veranstaltungen im La Ville noch nicht wie erhofft in Szene setzen konnte, hat bereits ab kommendem Donnerstag mit der Burgenlannd-Ausgabe in Neudörfl die Möglichkeit, wichtige Punkte im Race zu erobern. Nennschluss ist heute Mittwoch um 14 Uhr.