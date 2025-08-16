Teilnahme in Winston-Salem - Filip Misolic plant mit Hauptfeld der US Open

Filip Misolic schlägt kommende Woche beim ATP 250er-Turnier in Winston-Salem auf. Dabei wäre für den ersten Nachrücker für das Hauptfeld der US Open aktuell noch zittern angesagt und die dortige Qualifikation die bessere Wahl. Dagegen spricht aber einiges.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 20:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Filip Misolic darf ziemlich sicher mit der Hauptfeldteilnahme bei den US Open planen.

Es mag einige Fans verwundert haben, als Filip Misolic im Draw des ATP 250er-Turniers in Winston-Salem auftauchte. Denn die Nummer eins Österreichs steht offiziell noch als erster Nachrücker für das Hauptfeld der US Open in der Liste. Entsprechend müsste Misolic aktuell in der Qualifikation für das letzte Grand Slam des Jahres antreten. Und diese findet parallel zum Event in Winston-Salem statt. In dieser Meldeliste wird Misolic jedoch gar nicht geführt.

Es sieht also so aus, dass Filip Misolic bereits mehr weiß. Das ist unter den Spielern keine Seltenheit. Auch “zocken” ist da durchaus erlaubt. Beduetet, dass der Sprung in das Hauptfeld gelingt, denn der berühmte "Eine” mit kurzfristiger Absage findet sich in der Regel immer. Doch wahrscheinlich ist, dass der 24-Jährige bereits konkrete Infos hat.

Kyrgios und Ruusuvuori die großen Wackelkandidaten

Und auch beim Blick auf die Meldeliste für den Big Apple sind konkrete Namen auszumachen, deren Teilnahme mehr als fraglich sein dürfte. Da ist in erster Linie Nick Kyrgios, dessen Comebacks in letzter Zeit eher von kurzer Dauer waren. In Washington gab es im Juli ein kurzes Doppelintermezzo mit Gael Monfils. Seitdem wurde es wieder still.

Mit Emil Ruusuvuori ist ein weiterer Spieler in der Liste vertreten, der mit Verletzungen zuletzt mehr zu schaffen hatte. Im Mai gab es einen letzten Auftritt bei einem Challenger. Sicherlich wird es auch noch weitere Absagen geben, die eher überraschend kommen. Filip Misolic kann in Winston-Salem also entspannt in der ersten Runde gegen Aleksandar Kovacevic aufschlagen.